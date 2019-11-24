大媽用愛培育上千名保險人才　「3分之1」帶人哲學讓人生不會白忙一場

▲大媽用愛培育上千名保險人才，獨特的帶人哲學，讓每個人的人生不會白忙一場。（圖／富邦人壽業務總監鄭美懿提供）

記者紀佳妘／台北報導

在保險業超過20年的生涯，從一開始的41人到如今破千人，有「大媽」之稱的鄭美懿獨特的帶人哲學，用愛培育出多位優秀人才，特別訂定「10大信念」，讓每個人的人生不會「白忙一場」，期許未來能扭轉台灣人對保險業的誤解，不再被人瞧不起。

「3分之1」帶人哲學 人生不會白忙一場

以「助人為快樂之本」的信念走到現在，富邦人壽業務總監鄭美懿認為成功翻轉人生的第一步，全是因為「孝順」兩個字，也常常跟她的子弟兵分享，「有兩尊神一定要拜，爸爸、媽媽就是我們的兩尊菩薩」，更以「孝順、感恩、回饋，手心向下幫助別人，成就自己做自己的主人，做別人的貴人」來鼓勵大家，這也是她這一路以來的心路歷程，也因如此每個月早上會議並不會盤點業績，而是與他人分享這一個月陪父母做了哪些事情，包括親自下廚、出國旅遊等。

此外，每年底要求每位業務員訂下明年「10大信念」，也就是自己的人生目標，像是減重、考證照等，因為鄭美懿認為，若1年完成5個信念，10年下來就有50個信念，人生也就不會白忙一場，告訴年輕人要體驗人生，不要只是瞎忙工作，懂得「3分之1學習、3分之1工作、3分之1玩樂」這個道理，把時間留給自己與家人。

▲鄭美懿用心照顧每一位業務員，激發出每個人的潛力，闖出屬於自己的一片天。（圖／記者紀佳妘攝）

給當主管的你7個信念 每個人都很重要缺一不可

身為業務員眼中的明燈，鄭美懿願意花時間，用愛打通他們的任督二脈，一手拉拔出許多優秀人才，更有多位從小小業務員到成處、晉升為處經理，其中子弟兵龔則銘僅花3年成處，當時25歲的他成為全國最年輕的處經理，另一位年僅24歲的陳憲修再度打破紀錄，歷經2年的時間就成立通訊處，從中可見大媽諄諄教誨下，讓所有人看到希望，年紀輕輕的年輕人也能闖出一番成績，還能帶領一個團隊。

鄭美懿如今擁有逾千名的子弟兵，主管必須要有7個信念，才有資格引領更大的團隊，包括EQ、耐心、格局、氣度、包容、不計較、不比較，她認為，身為一名主管若喜歡計較或比較，容易陷入迷惘。舉例來說，一副撲克牌有52張牌，裡頭只有4張A，「我大媽一直在翻牌，如今已有14張A，但每張牌都很重要缺一不可」，因此都必須用心地照顧與愛護每一位保險員，主管角色應是挖掘男女主角，並非將自己當成主角，這也是她很喜歡做的一件事，那就是「樂於助人」。

從事保險業超過20年的鄭美懿，談起7、8年級生的不同，其中7年級生腳踏實地，一步一步慢慢往目標前進，而8年級生大多個性都有自己的態度，也相當聰明，不過需要花時間溝通，一旦開竅了，拚起來也不輸7年級生。她舉例，8年級生可能表面上答應要做一件事，但心裡其實不認同，因此要對症下藥，才能真正闖出自己的一片天。