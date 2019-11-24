　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

大媽用愛培育上千名保險人才　「3分之1」帶人哲學讓人生不會白忙一場

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼富邦人壽業務總監鄭美懿。（圖／記者紀佳妘攝）

▲大媽用愛培育上千名保險人才，獨特的帶人哲學，讓每個人的人生不會白忙一場。（圖／富邦人壽業務總監鄭美懿提供）

記者紀佳妘／台北報導

在保險業超過20年的生涯，從一開始的41人到如今破千人，有「大媽」之稱的鄭美懿獨特的帶人哲學，用愛培育出多位優秀人才，特別訂定「10大信念」，讓每個人的人生不會「白忙一場」，期許未來能扭轉台灣人對保險業的誤解，不再被人瞧不起。

「3分之1」帶人哲學　人生不會白忙一場

以「助人為快樂之本」的信念走到現在，富邦人壽業務總監鄭美懿認為成功翻轉人生的第一步，全是因為「孝順」兩個字，也常常跟她的子弟兵分享，「有兩尊神一定要拜，爸爸、媽媽就是我們的兩尊菩薩」，更以「孝順、感恩、回饋，手心向下幫助別人，成就自己做自己的主人，做別人的貴人」來鼓勵大家，這也是她這一路以來的心路歷程，也因如此每個月早上會議並不會盤點業績，而是與他人分享這一個月陪父母做了哪些事情，包括親自下廚、出國旅遊等。

此外，每年底要求每位業務員訂下明年「10大信念」，也就是自己的人生目標，像是減重、考證照等，因為鄭美懿認為，若1年完成5個信念，10年下來就有50個信念，人生也就不會白忙一場，告訴年輕人要體驗人生，不要只是瞎忙工作，懂得「3分之1學習、3分之1工作、3分之1玩樂」這個道理，把時間留給自己與家人。

▲▼富邦人壽業務總監鄭美懿。（圖／記者紀佳妘攝）

▲鄭美懿用心照顧每一位業務員，激發出每個人的潛力，闖出屬於自己的一片天。（圖／記者紀佳妘攝）

給當主管的你7個信念　每個人都很重要缺一不可

身為業務員眼中的明燈，鄭美懿願意花時間，用愛打通他們的任督二脈，一手拉拔出許多優秀人才，更有多位從小小業務員到成處、晉升為處經理，其中子弟兵龔則銘僅花3年成處，當時25歲的他成為全國最年輕的處經理，另一位年僅24歲的陳憲修再度打破紀錄，歷經2年的時間就成立通訊處，從中可見大媽諄諄教誨下，讓所有人看到希望，年紀輕輕的年輕人也能闖出一番成績，還能帶領一個團隊。

鄭美懿如今擁有逾千名的子弟兵，主管必須要有7個信念，才有資格引領更大的團隊，包括EQ、耐心、格局、氣度、包容、不計較、不比較，她認為，身為一名主管若喜歡計較或比較，容易陷入迷惘。舉例來說，一副撲克牌有52張牌，裡頭只有4張A，「我大媽一直在翻牌，如今已有14張A，但每張牌都很重要缺一不可」，因此都必須用心地照顧與愛護每一位保險員，主管角色應是挖掘男女主角，並非將自己當成主角，這也是她很喜歡做的一件事，那就是「樂於助人」。

從事保險業超過20年的鄭美懿，談起7、8年級生的不同，其中7年級生腳踏實地，一步一步慢慢往目標前進，而8年級生大多個性都有自己的態度，也相當聰明，不過需要花時間溝通，一旦開竅了，拚起來也不輸7年級生。她舉例，8年級生可能表面上答應要做一件事，但心裡其實不認同，因此要對症下藥，才能真正闖出自己的一片天。

ET快訊
快訊／台鐵道歉！女闖平交道被火車撞　影片曝光大逆轉：會負責
孫安佐11分鐘嗆爆米砂！　猛攻「女生痛點」網看完怒炸
台中女面試後秒辭職！隔天被通知「老闆找到人」怒嗆：讓你知道下
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

大媽用愛培育上千名保險人才　「3分之1」帶人哲學讓人生不會白忙一場

從美容業轉戰保險業　大媽靠保單幫忙扛責任顛覆「保險都是騙人」的想像

老人獨居宅6年增逾4成　專家建議善用「醫療3寶」讓退休沒煩惱

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

大媽用愛培育上千名保險人才　「3分之1」帶人哲學讓人生不會白忙一場

從美容業轉戰保險業　大媽靠保單幫忙扛責任顛覆「保險都是騙人」的想像

老人獨居宅6年增逾4成　專家建議善用「醫療3寶」讓退休沒煩惱

日本瘋搶《精靈寶可夢》長襪！粉色胖丁、咖啡伊布12款超欠包色

捐韓國瑜9千萬大陸間諜破綻多　郭台銘籲清查：牽涉國安問題

捐贈民眾黨等新政黨參與大選　能否節稅得票率要跨過1%門檻

香港「爆眼少女」登《紐約時報》頭版：用鮮血和生命捍衛社會

減重早餐3步驟備料！DIY雞胸肉恰巴達　「神配料」番茄狂鏟肉

開到睡著！小貨車睏撞中央分隔島險翻覆　司機險漏尿：真的累了

潘文忠專訪／招架不住鍾明軒、黃大謙！自揭無法當網紅：敬佩他們「簡潔」

日職／王柏融明年至少要10轟　廖敏雄：沒理由還在適應

女闖平交道被撞飛⋯行車記錄器曝「台鐵害死人」！台鐵致歉認了號誌故障

快訊／台鐵道歉！女闖平交道被撞「影片曝光大逆轉」　緊急認錯：會負責

保險熱門新聞

顛覆保險都是騙人的想像！大媽靠保單幫忙扛責任

大媽「3分之1」帶人哲學　人生不會白忙一場

獨居老人比例高　善用醫療3寶補強

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

南山花159億標地　保險員嘆：看似「光鮮亮麗」內部問題卻沒解決

一張表懂車禍調解官要看的單據

英國保誠人壽快速理賠申請　2天內收到賠償金

南山新系統之亂引發勞資爭議！2次調解流局　工會怒轟「財大氣粗」　

玩郵輪也理賠　3家產險擴大保障

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

失能險今年從嚴核保　送件激增

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

台灣離婚率世界第四　離婚協議書APP問世

更多熱門

相關新聞

顛覆保險都是騙人的想像！大媽靠保單幫忙扛責任

顛覆保險都是騙人的想像！大媽靠保單幫忙扛責任

顛覆「保險都是騙人」的想像，有「大媽」之稱的鄭美懿從美容業轉戰保險業，才真正了解保險帶來的價值，更靠「助人為快樂之本」的信念，迄今幫助過上千人，為他人創造財富、買下人生第一間房，她笑說，「犧牲小我、完成大我，比別人獲得的還要多」，想讓生活周遭的所有人都能看見希望。

名嘴：南山人壽「交易黑幕」害吳敦義被北京綁架

名嘴：南山人壽「交易黑幕」害吳敦義被北京綁架

獨居老人比例高　善用醫療3寶補強

獨居老人比例高　善用醫療3寶補強

香港衝突升溫　富邦金總座：存款業務有放緩跡象

香港衝突升溫　富邦金總座：存款業務有放緩跡象

勞保局：外送員之死不會只罰542元　

勞保局：外送員之死不會只罰542元　

關鍵字：

富邦人壽保險大媽鄭美懿總監人才主管工作職場人生

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

遭美媒嗆！李安：今年不比往年差

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

金馬獎／王淨一聽《返校》再奪獎「超羞手勢」全被拍

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面