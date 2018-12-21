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吳欣盈出手攪亂保險圈VIP等級　與3家人壽拚尊榮禮遇服務

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▲▼新光人壽副總經理吳欣盈。（圖／記者李蕙璇攝）

▲新光人壽副總經理吳欣盈。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

民眾買保單可能會有貨比三家的想法，比保障範圍、理賠條件及保費多寡，而國泰與新光人壽還針對保戶服務，給予VIP差異化尊榮與禮遇，譬如免費健檢、導入黑卡級獨特旅遊體驗與世界頂級酒店預訂服務等。

國泰人壽官網公布的2018年VIP保戶權益資訊來看，分為3個等級，黃金級VIP客戶為年繳保費50萬元、白金級VIP客戶150萬元、鑽石級VIP客戶350萬元。認定標準，還會依照不同通路、繳費方式而有所不同計算基礎。

在VIP保戶尊榮服務部分，國泰人壽提供全球機場貴賓室、兩岸機場專車接送、全球禮賓尊榮秘書、兩岸醫療尊榮服務及VIP免費健檢，以及優先核保發單、優先審件核保、VIP客服專線優先等快捷服務。

還提供國泰金融會議廳租借、商務住宅租賃等優惠專案，並有國泰尊榮季刊、鑽石VIP專屬禮賓專員、精緻保單夾、VIP保戶權益手冊、首次VIP升等餐飲優惠、保戶貴賓室及免費停車等的貴賓服務。

▼國泰人壽。（圖／資料照）

▲▼國泰人壽,國壽,國泰。（圖／資料照）

而新光人壽目前除了提供全體保戶在醫院、健檢優惠、房屋利率與保單借款優惠、道路救援之外，還有陸續規劃的商務樂齡住宅租賃優惠等一系列服務。

新壽副總吳欣盈為董事長吳東進大千金，進入集團、慈善文教基金會工作之後，陸續注入國際化視野觀點及跨國企業格局，而她這次出手引進成立於英國倫敦18年的Quintessentially全球優越生活管理集團，讓新壽1,500名金字塔保戶與世界各國超過25萬名會員，和軒尼詩、路易威登、香奈兒、Fb、卡地亞、華爾街日報等跨國集團會員同享等級服務，Quintessentially為Virtuoso世界1%領先的受邀制頂級旅遊聯盟會員之一。此舉已在保險圈掀起話題。

新壽率先同業推出「高端客戶的差異化禮遇」的新光極享俱樂部五星VIP會員，是以同一要保人投保新光人壽保單，在同一通路之每年實繳保費加權換算累積達500萬以上者或新光銀行AUM資產3,000萬以上、信用卡刷卡達300萬以上的客戶才能申請加入俱樂部，初步審核新光人壽保戶達標為1,500人，新光銀行也約1,500人。

主打提供VIP保戶「沒有到不了，只有想不到」全球自費行程。

在五星VIP保戶禮遇部分，每季提供獨特海外套裝旅遊，全球頂級酒店專人預訂服務及住房優惠，享有免費精緻早餐、房型升級、提早入住、延遲退房專屬禮遇。還有提供全球性頒獎典禮、展覽發表會等稀有且獨具意義的難忘體驗。

此外，南山、台灣人壽也提供保戶VIP服務，與國泰、新光人壽為目前20多家人壽公司中，已推出保戶差異化服務的4家壽險公司。

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