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壽險業者建議退休佈局趁早！　催生樂活自在網站

▲▼合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會攜手合作，共同發起「樂活自在」計畫，邀請龍千玉、鄭進一、坣娜、蔡旻佑等知名歌手以及合庫金控董事長雷仲達、合庫人壽董事長杜振遠、合庫人壽總經理沈玫君舉行記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會攜手合作，共同發起「樂活自在」計畫，邀請龍千玉、鄭進一、坣娜、蔡旻佑等知名歌手以及合庫金控董事長雷仲達、合庫人壽董事長杜振遠、合庫人壽總經理沈玫君舉行記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

高齡化已是臺灣社會關切的重要議題，因應高齡少子化的社會結構，銀行、壽險業者頻頻呼籲民眾要超前部署，除了給出3大建議，也打造樂活自在網站。

合庫人壽近年積極推展「樂活安養」概念，與中華民國家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）攜手合作第九年，近期共同研發的樂活自在活動網站，結合BMI、腰圍等「身體」測量數據，再加上心理、社交壓力自評題目打造的守護健康量表，提醒繁忙的現代人輕鬆掌握自身健康狀況，並提供客製化行動建議。家庭照顧者另有長照2.0替代照顧、喘息服務等減輕負荷資源，使用者每週可以記錄指數變化，還可以參加抽獎活動，一舉數得。

合庫金控董事長雷仲達今（22）日表示，除了透過保險、信託、信用卡、以房養老等金融產品打造國人「安養」退休生活，也長期支持體育及家庭照顧者實踐「樂活」，同時更與家總合作訓練「長照種子行員」。雷仲達指出，讓行員在提供金融服務時也可以提供長照資訊，運用合庫綿密的分行建立更有溫度的服務網絡，這不但是金融界創舉，更讓長照服務深入社會的每一個角落，幫助國人打造「樂活安養」退休人生。

很多30歲左右的年輕人認為退休離自己還早，若有額外獎金或收入幾乎都拿來添購行頭或旅遊，還沒有考慮到30年後退休金的費用，甚至可能沒有算過退休生活需要多少錢，壽險業者認為，隨著年齡及風險承受的不同適時調整保障，讓退休生活無虞是不容忽視的課題。

全球人壽建議三大保險領域做為民眾參考，第一，時常在外奔波，不管是騎機車上下班、搭乘交通工具或是上班期間，都有可能會遇到意外事故，全球人壽表示，勞工朋友的第一層保障就是傷害險並附加傷害醫療險，當意外事故發生後，不管是身故、完全失能或是必須住院治療等費用，都能透過傷害險以及傷害醫療險所提供的保險給付來填補經濟上的損失。

第二，善用利變型壽險或投資型壽險來準備退休金。全球人壽表示，若不考慮通膨因素，假設未來退休每月需要3萬元來維持基本生活，從60歲退休到80歲死亡，大約需要720萬元，是一筆不小的金額，因此趁早做好退休規劃才能減輕準備壓力，想要兼顧保障及退休規劃需求，利變型壽險是不錯的選擇；若預算有限，建議可選擇長年期繳費來降低每期繳費負擔，並透過商品的複利增額效果及宣告利率機制，加速退休金的累積。


第三，許多年輕朋友喜歡同時兼顧「投資」及「保障」，可選擇提供身故或完全失能保障的變額萬能壽險，勞工朋友可依照自身保障需求，選擇適合的型別來滿足保障需求。由於商品本身具備可以自主選擇投資標的的功能，因此許多投資型商品會提供多元的投資標的供投資配置。全球人壽提醒，投資本身有賺有賠，在選擇投保投資型商品之前，一定要先了解自身的風險承受度與產品的風險屬性，做好風險評估。

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