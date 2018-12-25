美駐外使館爆買間諜設備　 華春瑩諷：賊喊捉賊！

▲美國大使館購物清單。（圖／翻攝維基解密官網）

大陸中心／綜合報導

「維基解密」日前公開一批文件顯示，美國駐多國使館都曾購買間諜設備。中國外交部發言人華春瑩24日表示，美方應向國際社會作出清楚的解釋，並諷刺「美方可能又自編自導自演了一齣賊喊捉賊的好戲」。

據21日揭露的「美國大使館購物清單」公開文件顯示，在今年8月的戰術間諜裝備採購申請中，美國駐薩爾瓦多大使館要求供應商提供94個間諜相機，並大多數偽裝成日常用品，如領帶、帽子、襯衫鈕釦、手錶、USB、打火機和筆，而美國駐哥倫比亞大使館也要求使用類似的間諜相機。

▲華春瑩。（圖／翻攝中國外交部）

華春瑩對於美國駐外使館為什麼要購買這麼多間諜設備感到疑惑，不知道美方「準備拿它們來做什麼？」、「針對的都是些什麼人？」、「用於什麼目的？」。她繼續提到，「就在幾天前，美國還糾集了幾個盟友指責中國長期破壞美國網絡安全」，而這份「維基解密」公開的文件恰恰證明了，「美方可能又自編自導自演了一齣賊喊捉賊的好戲」。

「相信大家對五年前的『稜鏡門』事件（稜鏡計畫）還記憶猶新，美方曾在全球範圍內進行大範圍監聽監控活動，包括美國的盟友」，如今五年過去了，「美方還欠世界人民一個交代」。華春瑩強調，這次又爆出的新情況，「美方也應向國際社會作出清楚的解釋」，同時提醒一下美國的那幾個盟友，「在網絡安全問題上，不要好了傷疤忘了疼」。