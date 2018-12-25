　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美駐外使館爆買間諜設備　 華春瑩諷：賊喊捉賊！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國大使館購物清單。（圖／翻攝維基解密官網）

▲美國大使館購物清單。（圖／翻攝維基解密官網）

大陸中心／綜合報導

「維基解密」日前公開一批文件顯示，美國駐多國使館都曾購買間諜設備。中國外交部發言人華春瑩24日表示，美方應向國際社會作出清楚的解釋，並諷刺「美方可能又自編自導自演了一齣賊喊捉賊的好戲」。

據21日揭露的「美國大使館購物清單」公開文件顯示，在今年8月的戰術間諜裝備採購申請中，美國駐薩爾瓦多大使館要求供應商提供94個間諜相機，並大多數偽裝成日常用品，如領帶、帽子、襯衫鈕釦、手錶、USB、打火機和筆，而美國駐哥倫比亞大使館也要求使用類似的間諜相機。

▲▼華春瑩。（圖／翻攝中國外交部）

▲華春瑩。（圖／翻攝中國外交部）

華春瑩對於美國駐外使館為什麼要購買這麼多間諜設備感到疑惑，不知道美方「準備拿它們來做什麼？」、「針對的都是些什麼人？」、「用於什麼目的？」。她繼續提到，「就在幾天前，美國還糾集了幾個盟友指責中國長期破壞美國網絡安全」，而這份「維基解密」公開的文件恰恰證明了，「美方可能又自編自導自演了一齣賊喊捉賊的好戲」。

「相信大家對五年前的『稜鏡門』事件（稜鏡計畫）還記憶猶新，美方曾在全球範圍內進行大範圍監聽監控活動，包括美國的盟友」，如今五年過去了，「美方還欠世界人民一個交代」。華春瑩強調，這次又爆出的新情況，「美方也應向國際社會作出清楚的解釋」，同時提醒一下美國的那幾個盟友，「在網絡安全問題上，不要好了傷疤忘了疼」。

ET快訊
教長葉俊榮確定請辭　為台大校長遴選案下台
高嘉瑜臉書曬「就職8年對比照」　網驚：怎麼都沒變
盧秀燕就職送「谷關空氣瓶」　她傻眼求交換網推2實用方法

關鍵字：中國,美國,華春瑩,美國駐外使館,間諜設備,US Embassy Shopping List

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬來西亞：求你們把熊貓接回去吧　我們養不起了！

人夫體驗分娩「啊啊啊～」崩潰哀號　秒抱嬌妻：太偉大了

賞西湖、遊黃山、觀富春江...「最美線路」杭黃高鐵通車

美駐外使館爆買間諜設備　 華春瑩諷：賊喊捉賊！

多國禁用華為5G　董事長梁華首度回應：「網路安全」是公司最高綱領

寧夏複製新疆？　環時：少數採訪當表演的西方記者請自重

環時：孟晚舟案是政治迫害　加拿大拉盟友施壓中國無效

陸通信技術試驗衛星3號25日升空　今年第37次軌道發射

延安寶塔區煤礦井下事故5礦工罹難　6月剛爆出安全隱患

福建第3起非洲豬瘟疫情　南平市35頭豬隻發病

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

馬來西亞：求你們把熊貓接回去吧　我們養不起了！

人夫體驗分娩「啊啊啊～」崩潰哀號　秒抱嬌妻：太偉大了

賞西湖、遊黃山、觀富春江...「最美線路」杭黃高鐵通車

美駐外使館爆買間諜設備　 華春瑩諷：賊喊捉賊！

多國禁用華為5G　董事長梁華首度回應：「網路安全」是公司最高綱領

寧夏複製新疆？　環時：少數採訪當表演的西方記者請自重

環時：孟晚舟案是政治迫害　加拿大拉盟友施壓中國無效

陸通信技術試驗衛星3號25日升空　今年第37次軌道發射

延安寶塔區煤礦井下事故5礦工罹難　6月剛爆出安全隱患

福建第3起非洲豬瘟疫情　南平市35頭豬隻發病

情侶必訪夜景！陽明山人氣景觀餐廳　絕美天空步道賞燈海

Volvo甜蜜騎上BMW...駕駛同年車牌還一樣！　網：交配季到了

馬來西亞：求你們把熊貓接回去吧　我們養不起了！

陳柏霖《火王》花式吻「親好親滿」　霸道總裁勾少女粉！

人夫體驗分娩「啊啊啊～」崩潰哀號　秒抱嬌妻：太偉大了

快訊／林森北路大樓1男墜落倒地　全身骨折無呼吸心跳搶救

去醫院看病哄牠進門！　落寞汪敲窗「垂眼目送」媽：早點回來

賞西湖、遊黃山、觀富春江...「最美線路」杭黃高鐵通車

對對碰又來了！元旦連假身份證有「4、0」六福村門票現省479元

36歲曾莞婷想生了！　感情穩定連喊2次「會閃婚」

長腿妹穿越馬路遭撞倒在地！ 起身「華麗一甩」竟先顧髮型

大陸熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後..

14歲女被拐生3娃　大兒子是公..

鄰偷窺監視器1個月　意外揭沙包..

欠薪4年遭討！慣老闆：拿百億買..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

平潭公鐵跨海橋完成95%

76.4%網友滿意2018雙城..

「非洲豬瘟」達百例　台灣恐經濟..

姚明一家遊杜拜　8歲女兒身高驚..

影／8歲女童遭虐　母扯她頭髮賞..

台青發揮創意　平潭小漁村吹起文..

正妹酸服務生　被潑99度熱湯毀..

柿子吃一周竟長5結石　老翁：繼..

更多熱門

相關新聞

壽險界搶才再開一槍　祭出15個月財補最高38萬+iPad

壽險界增員搶人才再開一槍，祭出15個月新人財務補助計畫的精英專案，最高可領取38萬元及一台iPad。

周天瑋／中美之爭是修氏陷阱？還是新冷戰？

崔天凱：中美關係當前處於熱身期

英歐關切拘押加人　華春瑩：奇怪

非洲豬瘟蔓延22國　大陸：總體可控

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

企鵝妹考上台大！　亮出學員證

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

全國正副議長名單1次看　綠僅3席

2019新制上路懶人包

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面