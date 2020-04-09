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資產傳承分為「身前與身後」！保險專家：中產階級可利用壽險　延續後代生活高保障

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▲財富，遺產，傳承，母親，子女，理財，存錢，投資，壽險。（圖／pixabay）

▲父母若想要財富傳承，可以利用壽險或信託規劃。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

父母愛護子女，總希望能將財富最大化後，提供孩子的生活有著長遠保障。壽險業者指出，多數家庭有資產傳承的規劃需求，而資產傳承可分為「身前傳承」與「身後傳承」，其中，「身前傳承」可利用贈與或移轉來規劃；「身後傳承」則可透過終身壽險、信託等規劃，落實照顧下一代的心願。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，生活中從未缺少「風險」，但如何轉嫁傳承的風險，卻容易被忽略；而在資產傳承中，也常遇到像是辛苦累積的資產如何順利傳承、分配比例是否能確實執行、後代是否會因不擅長理財而快速花光所得資產等需要釐清的問題。

侯文成說，其實，面對傳承過程中的困惑與擔憂，如專屬性、公平性、安全性，都可透過終身壽險內建的商品機制，完整保留要保人對受益人的愛與心意。

「父母都希望能將財富最大化傳承給子女，這點也可以透過壽險規劃來實現。」侯文成進一步解釋，舉例而言，年收入150萬元的雙薪家庭，由35歲的母親擔任要保人與被保險人，投保繳費20年期、保額1000萬元的「友邦人壽傳世富足利率變動型終身壽險」，以其獨子為受益人，每年繳交保費為29萬109元（含高保額及自動轉帳折扣），20年應繳總保費為580萬2180元。

▲AIA友邦人壽總經理侯文成介紹新上市保險商品。（圖／AIA友邦人壽提供）

▲AIA友邦人壽總經理侯文成介紹新上市保險商品。（圖／AIA友邦人壽提供）

若該母親於44歲不幸身故，按保險合約的約定，當宣告利率高於保單的預定利率時，則有「回饋分享金」（假設宣告利率為2.78%且未來不會調整，回饋分享金給付方式選擇「購買增額繳清保險」），其獨子可領取1018萬8183元的身故保險金。

假設該名母親保單設定採10年分期定期給付身故保險金，則該母親身故後，無論該受益人是否已成年，未來10年受益人每年皆可領取111萬1976元身故保險金，當作「被動式收入」。也就是說，該母親在其生前透過壽險保額高的保單槓桿特性，創造倍數效益的身故保險金，身故後仍能繼續為她獨子延續生活保障，創造長期且安全的財富。

侯文成表示，保險作為有力的創富與傳承工具之一，除了可利用高壽險保額來保障身家，且於宣告利率高於保單的預定利率時享有回饋分享金的好處，還有「增加保險金額選擇權」的優勢。

以該利率變動型終身壽險為例，當被保險人以標準體承保在保險年齡達60歲前，因結婚、生子或保單每屆滿5年，要保人得免附被保險人的可保性證明，每次最高可選擇增加基本保額25%，累積上限為保單生效當時的基本保額100%，讓要保人伴隨經濟能力的增加，逐步補足保障累積財富。

 
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