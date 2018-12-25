雙方正在磋商　崔天凱：中美關係當前處於「熱身期」

▲習近平與川普在G20期間進行會晤。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

中國大陸駐美大使崔天凱21日表示，當前中美關係並不是「冷卻期」，而是處在「熱身期」，阿根廷的習川會中兩國元首都進行著坦承、友好的對話，雙方首先要解決的是經貿問題，努力協商達成一個兩方都能接受的共識，「中國也一直堅持著與世界各國保持良好關係，特別是美國。」

據《中評社》報導，崔天凱也從歷史角度指出，1978年、1979年中國也發生了很多大事，幾乎在同一時間開始了改革開放及中美建交，意味著中國對世界的看法已經大不同，政策重心也重新調整；中國自此之後就一直堅持著和平發展、改革開放，也堅持與世界各國發展良好關係、特別是美國。他也分享了自己在1979年鄧小平訪美時作為一個普通中國青年的感想，「我正在上海讀研究生，那時家裡也沒有電視，只能從親戚家的黑白電視觀看白宮的歡迎儀式，也看到鄧小平在德州帶著牛仔帽的畫面，讓我覺得很開眼界。」

▼中國大陸駐美大使崔天凱。（圖／達志影像／美聯社）

關於中國的戰略方向，崔天凱表示，有些人可能誤解了中國的發展目標與政策、歷史、文化等；中國的戰略就只是給中國人民帶來更好的生活，滿足人民的嚮往；當今我們活在一個全球化的世界中，沒有任何國家可以單獨靠自己就能走向繁榮，即使是美國這樣唯一的超級大國，也是不可能的，「只有通過與國際社會合作才能實現我們的目標，中國願意擴大開放，與其他國家共同合作。」

被問到中國希望看到美方有什麼變化，如何應對現在對方的不可預測性，崔天凱回應，對世界各國、尤其是中美這樣的大國來講，「我們面臨的最根本挑戰是如何治理好自己的國家」，也很贊同美國對外關係委員會長哈斯（Richard Haass）所撰一書《外交政策始於國內》的內容，美國國內的政策與改革方向應由美國人民自己決定，對此自己也不多做評論。不過報導也指出，美國作為世界上的一個超級大國，發生的事情都會連帶對其他國家產生重大影響，許多國家的駐美大使都有同感，「希望美方能夠更多意識到自己的政策會影響到其他國家的連帶效應」。