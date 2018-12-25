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新款失能險保費漲幾成　3家人壽口風很緊元旦揭曉

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▲臨床醫師看有氧運動。（圖／pixabay）

▲國人透過運動紓壓及強健體魄風氣也年輕化，多是希望藉此避免未來年老可能發生的慢性疾病。（圖／pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

舊防癌險因應政策各家人壽全面停賣，元旦起統一新上市新防癌險，另有3家人壽的失能扶助險也會停賣部分舊商品，同步更新新商品。

至於失能險新商品的保費是否會隨著保障結構調整而變貴，3家人壽都未正面給予回應。

記者問了這盛傳的數家人壽公司中，2家未正面給予證實，而台灣人壽則是則是說明確實在年底前會停售1張現有的「安心久久失能照護終身保險」。

▼台灣人壽。（圖／台灣人壽提供）

▲▼台灣人壽。（圖／台灣人壽提供）

台灣人壽還說，仍會持續銷售2張舊保單商品「安心216失能照護終身保險、好心200失能照護終身健康保險」之外，明年1月1日起也還會新上市1張失能險新品「好心180照護終身健康保險」。

長期照顧險部分，台灣人壽和數家人壽則強調新的一年度目前沒有做任何調整，維持現況。

保險局於今年9月將失能扶助險原有的「殘廢、殘扶險」的名稱統一更換為「失能扶助險」之外，其失能認定的1~11級的標準範圍，則是沒有做任何更動。

目前保險業務通路則是盛傳數家國內人壽公司，明年元旦起也會停賣自家1~3張的部分失能險保單商品，同時推出新商品，甚至會取消舊商品中提供的保證給付、免體檢等較優的保障及承保資格，而新商品的保費也會調漲，甚至漲到3成。

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關鍵字：失能險,保費,停賣,人壽,元旦,失能扶助險,殘扶險

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