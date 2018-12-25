林右昌就任要求基隆團隊：心裡要有永遠做不夠好的態度

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

基隆市長林右昌順利連任，25日在市府舉行就職典禮，他在致詞時，要求市府所有同仁、局處首長，心裡都要有一種態度，就是永遠都做得不夠好，永遠都要更加的努力，不能懈怠。

林右昌表示，4年前他是新就任的市長，許下對基隆市民，改變基隆的承諾，這4年來，基隆的改變大家可以看見；在上一屆讓他在基隆市長選舉有史以來，最高得票數當選，這一屆也突破上一屆的紀錄，心裡有對所有市民的感謝。

林右昌指出，這個城市跟國家一樣，面臨非常多的挑戰跟困難，前途將會有無比的障礙，也碰到更多的艱辛，「我們沒有樂觀的條件，但是也沒有悲觀的理由，這一代人努力的目的，其實是承接前輩所留下的資產，累積的基礎，繼續向前奮進」。

林右昌要求所有市府同仁、局處首長，過去四年間做了很多事，就算市民有高的肯定，但大家心裡都要有一種態度，就是永遠都做得不夠好，永遠都要更加的努力，不能懈怠。

林右昌指出，機會是無窮的，但挑戰是艱鉅的，如果不把握機會之窗，機會就會消失、流失，這就是他強調做了非常多的努力，仍有非常強烈的急迫感，還是覺得不夠快、不夠好。

他要求同仁，必須加倍的把過去努力的成果及力氣，加倍、加倍、再加倍拿出來，這樣或許會很辛苦，就像四年前他跟所有市府同仁所說，一定會非常有成就感，未來可跟子孫說，在基隆關鍵蛻變的時刻，每個人都做出貢獻，「在確立清楚價值與方向，碰到挑戰、困難就不會迷失，面臨選擇時，也不會猶豫不決，這是所有市府團隊必須確立的心理素質。」