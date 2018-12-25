影／基隆市長林右昌就職典禮　向市民承諾加速改變基隆

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市第18屆市長就職典禮，25日在市府4樓禮堂舉行，由文化部長鄭麗君擔任監誓人，順利連任的市長林右昌，期勉市府團隊持續加倍努力，向所有基隆市民保證，未來四年會秉持過去努力奮鬥不懈的精神，加速讓基隆的進步跟改變。

▲ 基隆市長林右昌就職典禮，向市民承諾加速改變基隆。（圖／基隆市政府提供，下同）

代表行政院擔任監誓的文化部長鄭麗君表示，林市長順利連任取得市民的附托，代表他的施政團隊過去四年努力與成績，深獲市民的肯定，基隆市民跟台灣社會各界都深刻的感受，經過四年基隆變得不一樣、變美也變得更好。

市長林右昌表示，感謝大家對他的信任及對市府團隊的肯定，願意再把未來四年交在他們的手上。他再次向所有基隆市民保證，未來四年市府會秉持過去努力、奮鬥不懈的精神，讓基隆的進步跟改變，更加的快速，這是對所有市民的承諾與許諾。

林右昌還表示，台灣未來國家發展，以及基隆市的市政建設，其實並沒有捷徑，也沒特效藥。只有務實、踏實，一步一步的累積，不放過任何小小改變的機會，才能把握市民給予四年寶貴時間，將基隆提昇到另一個層次，然後再交給下一棒的團隊繼續努力，這是他跟市府團隊歷史的責任跟挑戰。

林右昌在最後感謝市府同仁、家人與所有生命中的好朋友，希望在未來繼續當他的後盾，需要突破難關的時候，必須要有所堅持的時候，可以相信他的判斷，相信市長為基隆市政打拼的精神，堅決做市長的後盾，大家一起來努力。

典禮現場由基隆社大合唱團演唱「感恩的心」、「快樂的出航」開場，邀請兩位百歲人瑞，今年滿百歲、曾當面稱讚林市長「歷任市長你建設最多」的自立書店陳上惠先生，以及善做麵食、林市長喜愛吃所做家鄉餅的103歲人瑞徐裕堂先生，今天都出席觀禮，全程簡單隆重。禮成後，致贈每位觀禮嘉賓宜蘭高山高麗菜，以實際行動幫助菜農，支持台灣農業。