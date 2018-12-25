賴清德進府告狀　蔡英文砲轟葉俊榮：管中閔案讓大家措手不及

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對教育部長葉俊榮同意管中閔任台大校長一案，突襲府院一事。總統府發言人林鶴明25日表示，蔡英文認為讓大家措手不及，尤其讓執政黨團的立委被動獲知訊息，顯然需要檢討。

林鶴明表示，早上8點左右，總統蔡英文有請院長賴清德到官邸，針對昨日教育部宣布台大校長遴選案一事交換意見。

蔡英文認為，此案社會高度關注，作為執政團隊的一員，相關決策應該經過完整的溝通與討論，「昨天這樣的處理，讓大家措手不及，尤其讓執政黨團的立委被動獲知訊息，顯然需要檢討。」

賴清德也向總統表示，表示他今天會找教育部長會談，了解情形，蔡英文則也請行政院對本案妥善進行後續處理。

另外，針對前立法院長、國民黨立委王金平以及台大遴選委員會召集人陳維昭，曾與總統會面一事。林鶴明表示，總統曾於今年6月6日下午（葉俊榮部長上任前），針對台大校長遴選產生重大爭議一事，與兩人有過一次會面。

至於另外一次會面，是陳菊秘書長就本案與兩人另行了解情況。蔡英文在與王、陳兩人的會面中強調，基於外界對於遴選程序的質疑，為了台大的學生，希望台大遴選委員會可以展現彈性和善意來處理，不能鐵板一塊，應尊重教育部的權責，「但雙方各自堅持立場，會談並無交集，不歡而散。」