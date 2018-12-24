外交官之死／謝長廷臉書引戰　立院外委會決議：召回謝專案報告

▲台日關係協會秘書長張淑玲。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

駐日代表謝長廷連任在臉書發文說明駐大阪辦事處處長蘇啟誠死因，遭藍營質疑引戰。立法院外交及國防委員會24日審查外交部預算，在藍綠立委達成共識下，通過臨時提案，要求成立調閱專案小組，請謝長廷回台專案報告。此外，外交部長吳釗燮遲到10幾分鐘，一抵達便遭受國民黨立委砲火強襲，痛斥謝長廷不適任。

外傳台日關係協會秘書長張淑玲致電給蘇啟誠施壓，吳釗燮遲到進入委員會，被媒體圍堵時重申，已經有對外說明過，沒有授權任何人去打任何的電話，張也有說明，至於考績丙等，要到年底之後才會做決定，沒有所謂年中就討論考績問題。

另外由於謝長廷一直在臉書發文引起爭議，吳釗燮表示，在外交部主管會報時，已經要求所有外館館長，應該要謹言慎行；有記者追問，是不是管不動謝長廷？他僅直說「謝謝」。

在休息期間，媒體再次上前追問張淑玲有關蘇啟誠的議題，由於在關西機場事件之後，都是由她來擔任窗口跟蘇聯繫，在聯繫過程中有談過哪些事情？但張都未有回應，一旁外交部發言人、副發言人急忙跳出來，直說有立委找，硬是把張淑玲帶走。

在安排程序發言時，外委會通過臨時提案，針對外交部與大阪辦事處溝通過程及內容的質疑，外交部都沒有詳細說明，因此確定由外交及國防委員會成立「調閱專案小組」，並請外委會召委儘速排定議程，邀請外交部長、駐日代表謝長廷及相關人士到外委會進行專案報告。

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者陶本和攝）