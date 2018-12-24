獨／謝長廷回台報告蘇啓誠輕生事件　將秉持2大立場

▲駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

針對駐大阪辦事處長蘇啓誠輕生一事，國民黨全力圍剿，24日外交及國防委員會審查預算時，更在藍綠立委達成共識下通過臨時提案，要求成立調閱專案小組，並請駐日代表謝長廷回台專案報告。涉日人士表示，謝代表回台將會秉持2大立場，一是回歸事件的最源頭，也就是「假新聞」的討論，二是不符比例原則的懲處，有權者卻無責的問題。

在外交及國防委員會於安排程序發言時，國民黨立委全力砲轟外交部與謝長廷，隨後外委會也通過臨時提案，針對外交部與大阪辦事處溝通過程及內容的質疑，外交部都沒有詳細說明，因此確定由外交及國防委員會成立「調閱專案小組」，並請外委會召委儘速排定議程，邀請外交部長、駐日代表謝長廷及相關人士到外委會進行專案報告。

針對謝長廷將被召回專案報告，涉日人士坦言，國民黨在此一事件上鬥志旺盛，而謝長廷回台專報，會踩住2大基本原則跟立場：分別是回歸事件的源頭「假新聞」的討論，第二則是不符比例原則的懲處問題，有權者卻無責任的問題。

首先，涉日人士表示，謝長廷希望蘇處長輕生的事件討論，應該要回歸到最源頭，就是關西機場事件被假新聞的批評，才導致有後續事件的發展，包括「中國領事館派車優先救出中國人」、「有人打電話給大阪辦事處遭到冷嘲熱諷」等都是假新聞，也是後續事件衍生的源頭。

涉日人士指出，在關西機場事件中，「中國領事館派車優先救出中國人」、「有人打電話給大阪辦事處遭到冷嘲熱諷」等都是假新聞，但我國在野黨、國民黨等政治人物方面，卻隨假新聞起舞，也是事件衍生至今的源頭問題。

在第二個基本態度上，涉日人士表示，謝長廷也會踩住「不符比例原則的懲處」、有權者卻無責的問題。他強調，真正有權力的都在中央、外交部，包括預算、人事調整、懲處、考績，這些都不是駐日代表的權責，但如今有權力的卻沒有責任，反而是無權的有責。

涉日人士指出，謝長廷在臉書上的發文中也有提到，所謂蘇處長在「願坦然受處」的檢討報告中，內容是以上述2件假新聞為真的前提下所寫，且處分輕重、是否有過當的問題，可以看出端倪，是誰要求寫檢討報告，是誰能夠懲處的。

涉日人士坦言，謝長廷在整個事件上，有一定程度的責任，但真正有權力的卻沒有責任，就蘇處長的事件上，也認為越來越接近事實，在釐清事實之後，還是希望能夠回歸台日關係的交流討論，還有很多事情要做。

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