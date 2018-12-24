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為蘇啓誠輕生事件請辭？　張淑玲：沒有需要！處理過程可受公評

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記者陶本和／台北報導

針對駐大阪辦事處長蘇啓誠輕生的事件，外傳台日關係協會秘書長張淑玲曾有施壓作為，24日中午面對媒體追問是否請辭？她回應表示，不認為有請辭的需要，因為她沒有打過那通所謂20分鐘的電話，處理這件事的過程，可以受到社會公評。

有關蘇啓誠的事件，家屬咬定是外交部上層施壓所致，而張淑玲正是在關西機場事件之後，主要對口的上級單位，成為各界關注的焦點；近來甚至傳出，張淑玲曾經在蘇啟誠輕生的前一天，打了一通長達20分鐘的電話，在電話中有所謂施壓、全辦事處考績丙等等說法。

對此風波，張淑玲24日到立法院外交及國防委員會時，遭到大批媒體圍堵追問，但僅不斷否認，並未有完整說明；在開會休息期間，媒體本來想再次上前追問，但民進黨立委鄭運鵬想了解事件經過，在外交部同仁陪同下，火速將她帶離現場。

不過，張淑玲在中午時，主動召開記者會說明，並強調願意提供從關西風災9月4日之後，到蘇處長離世的那一天，所有她的家用、公用、私用的電話，電子信箱、社群軟體等，授權給外交部進行調查，願意提供所有的資料。

至於外界所說有在蘇處長離世前一天，打過一通20分鐘的電話，張淑玲強調，絕無此事，當天並沒有剛他聯繫；另外也針對她兒子在日本就學、跟女兒在大阪辦事處官邸視察等進行回應，她強調，自己並沒有兒子，沒有任何家人在日本就學，也沒有到訪過辦事處官邸。

至於在關西機場事件後，是誰在跟蘇處長聯繫？張淑玲表示，風災之後，外交部有一些同事認為，外界質疑滿多的，有一些批評ㄝ也有一些做得不好的地方，而除了她本人之外，同事也都有跟大阪辦事處，包括蘇處長本人聯繫，都是希望可以查明真相，並對外說明。

另外，是誰要求蘇處長寫檢討報告？張淑玲表示，整個案件在外見有檢討的聲浪，整個過程希望可以有較完整的呈現，應該說是一般性的處理，事情結束後會有完整的內容提出報告。

最後針對會不會因為此一事件請辭？張淑玲表示，她並不認為有請辭的需要，因為她沒有打過那一通電話，處理這件事的過程，可以受到社會公評；而國民黨立委要求停職調查一事，她則表示，這部分沒有正式的決定，完全會聽從上級的安排。

▼台日關係協會秘書長張淑玲。（圖／記者陶本和攝）

▲▼台日關係協會秘書長張淑玲。（圖／記者陶本和攝）

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關鍵字：張淑玲,外交官,外交部,謝長廷,蘇啟誠

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