「勉予同意」公部門特有用詞　他神解釋：真的是超生動

▲教育部長葉俊榮談台大校長案。（圖／教育部提供）

生活中心／綜合報導

教育部長葉俊榮24日宣布「勉予同意」準台大校長管中閔上任，臉書粉絲專頁「偽公務員的菜鳥日記」貼出圖文創作，解釋公部門特有的用詞「勉予同意」，「真的是生動地讓你感受到對方是如何皺著眉也要不甘願地說出同意二字。」

教育部24日下午臨時召開記者會說明台大校長遴選案，葉俊榮表示，遴選案的爭議有兩個，包含管中閔擔任台哥大獨立董事、核可的時間有落差，希望遴選會積極處理；考慮到程序瑕疵要處理很重要，衡量台大學生權益、高校發展，社會紛擾糾解，所以決定勉予同意管中閔擔任台大校長。

對此，經常解釋公務員用語的臉書粉絲專頁「偽公務員的菜鳥日記」指出，一看到上述消息簡直五雷轟頂、靈感迸發，「公部門特有的『勉予同意』，真的是生動地讓你感受到對方是如何皺著眉也要不甘願地說出『同意』二字...。」

▲「偽公務員的菜鳥日記」解釋「勉予同意」。（圖／「偽公務員的菜鳥日記」授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「偽公務員的菜鳥日記」翻譯，勉予同意就是勉強同意，「雖然未必想要同意，但沒理由不同意。」使用時機是，雖然未必真的心悅誠服，但還是要同意，所以要讓對方知道自己同意地很勉強。

有網友笑說，「勉為其難的文言文…果真是公部門特產！」也有網友表示，「同意就同意，不同意就不同意，講得好像施了多大恩惠一樣。」還有網友指出，「真的是答應得很不爽時，就會看到這4個字。」對此，「偽公務員的菜鳥日記」回覆，「重點是對方也沒有避諱讓你知道他很不爽XDD」

※本文經「偽公務員的菜鳥日記」授權引用（原文如下）

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