川普政府關門停擺「恐持續到明年一月」　中美談判添變數

▲ 目前尚不清楚美方談判團隊是否因政府關門而停下準備工作。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中美新一輪貿易談判原訂1月登場，但隨著白宮高層示警政府關門可能持續到一月，談判官員處理大量行政研究、國安作業的時間也將被壓縮。專家指出，若川普政府真的關閉長達1至2周，談判磋商將面臨極大挑戰，讓1月份會晤的機會越來越渺茫。

南華早報報導，美墨邊境牆經費爭議未解，川普政府自22日起局部暫停運作，加上中方2月初進入春節假期，雙方能夠展開磋商的時間所剩不多，當前的關鍵似乎存在於政府關門的時間長短。

▲ 白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）23日警示，政府關門有可能持續到2019年1月。（圖／路透）

「目前的問題是，政府會關門多久。如果是一兩天的話，就像是下雪天一樣，不是災難，也不是個大問題」，貿易遊說團體「亞洲貿易中心」執行董事埃爾姆斯（Deborah Elms）表示，「但如果是關閉一至兩周的話，這將會成為一個真正的挑戰，尤其是中美政府眼前緊迫的貿易談判大限。」

根據貿易律師馬歇爾（William Marshall）的說法，官員在談判期間的工作量相當大，不但要針對每一項談判要點深入研究，還要製作簡報與備忘錄，來知會負責談判的決策者，涉及許多行政、國安作業。

目前尚不清楚美方談判團隊是否因政府關門而停下準備工作。但此前中美雙方均證實，兩國會在一月進行貿易磋商。