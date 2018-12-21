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律師40年首見「打爆電話聲援」　孟晚舟：為陌生人的信任淚流滿面

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▲▼孟晚舟保釋第二天出門。（圖／翻攝自人民日報海外網）

▲孟晚舟保釋第二天出門。（圖／翻攝自人民日報海外網）

大陸中心／綜合報導

一封名為「日本市民寫給華為的聲援信」在網路流傳，雖然真實性有待確認，但孟晚舟的日記21日曝光後，內容描述，律師在其拘留期間，收到不少「陌生人」的電話，說願意以財產擔保華為CFO。孟晚舟說，「聽著律師的這番話，我禁不住淚流滿面，泣不成聲」，因「這麼多人願意相信我，願意信任我的陌生人」而感動。

孟晚舟有寫日記的習慣，且長年堅持，有關拘留期間心境的內容21日曝光。她寫下，律師在閒聊時提到，「從業四十幾年，還從來沒見過，這樣願意為陌生人擔保的事」，不少陌生人打電話到律師事務所，表示願意用財產為孟晚舟擔保，既使雙方根本不認識，甚至不知道華為公主的身分，但因認可華為，所以也願意相信孟晚舟的清白。

▲有日本人寫信支持華為，稱孟晚舟是恩人。（圖／翻攝自微信公眾號《長安街知事》）

▲有日本人寫信支持華為，稱孟晚舟是恩人。（圖／翻攝自微信公眾號《長安街知事》）

孟晚舟日記全文：

昨天晚上，一封日本人的來信，在朋友圈內小小地刷屏，著實讓我溫暖了一把！還是那句說過無數遍的話，人間自有真情在，當自己遇到危難的時候，才知道曾經被這麼多的陌生人關愛著。

保釋的那天，在法庭等著辦手續，律師跟我聊天說，有不少陌生人打電話到律師事務所，說願意用自己的財產為我擔保，既使他們根本不認識我，甚至他們不知道我，但是他們知道華為，他們認可華為，所以他們也願意相信我。我的律師說，他從業四十幾年，還從來沒見過，這樣願意為陌生人擔保的事。聽著律師的這番話，我禁不住淚流滿面，泣不成聲，不是為自己，而是為這麼多人願意相信我，願意信任我的陌生人。日本福島地震的時候，我正好在美國IBM總部，參加為期一周的Workshop，正為是否啟動IFS變革，以及IFS變革的範圍，與IB​​M資深財務專家進行最後一輪詳細溝通。

那個時候，公司剛剛決定將所有的應急預案交給財經來負責，包括戰爭、瘟疫、動亂、地震什麼的，由財經與業務團隊共同製定各種場景下的應急預案，平日里組織演練，以便災難發生時能夠迅速啟動預案，公司各個部門也能按照預案的設計快速集結、快速響應。因為我在美國確實走不開，讓孫總一個人去了趟日本。

從美國回來後，把我們在美國Workshop的收穫，組織財務的同事們進行分享和討論，大家達成基本共識，形成可以與IBM溝通的財經變革的思路後，我就訂機票去了東京，到日本代表處去跟大家開會，討論災後重建的工作安排，包括客戶網絡的搶修，以及我們自己的日常運行。在我去日本之前，公司的應急工作組已經成立，孫總也剛從日本回來，也沒有什麼太多需要我做的事情，我就是跟日本代表處把震後兩週的工作再次梳理了一下，跟大家在一起把工作順序核對了一下，自己也記了很多筆記。

日本地震，是財經組織第一次接觸危機預案的設計及實施，雖然，在那次日本地震的災後重建工作中，我們的不少環節在協作上存在這樣或那樣的障礙，但幫我們積累了非常寶貴的經驗。幾年之後的尼泊爾地震，我們的危機預案完全能夠及時和充分地支撐著災後嚴建工作，也得到了尼泊爾客戶的高度讚揚。

這次經歷，我很少提起，也沒什麼可自豪的，只是我的份內工作而己。好人終有好報，沒想到，八年之後，這份回報以一個普通日本人的來信展現在我面前，讓我的心裡充滿了無比的自豪與寬慰。自豪，是因為在那份不確定下，我踏上了去日本的航班，勇敢不是因為不害怕，而是心中堅守的信念;寬慰，是因為上蒼始終能看到我們的努力，也從不忽略我們付出的努力。

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關鍵字：孟晚舟,日本人,華為,律師,日記

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