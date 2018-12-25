跋涉1800公里後猝死美國　瓜國7歲女童遺體平安夜抵家

▲女童的棺木已送回她的家鄉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

瓜地馬拉一名7歲女童潔可琳（Jakelin Caal）本月初與父親冒險闖過美墨邊境，被拘留期間休克身亡。24日凌晨她的遺體已回到瓜地馬拉，潔可琳抵達祖父母家時，村民都聚集到門口替她哀悼，其他親戚也設置了小巧的木製祭壇，上頭擺著插滿鮮花的花瓶、潔可琳的照片，以及一張手寫著「我們想你」紙條。

▲村民聚集到潔可琳家中替她哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



27歲的母親馬昆（Claudia Maquin）閉上眼睛，輕輕地撫著白色棺材裡小小的潔可琳，再也止不住悲傷情緒開始掩面哭泣。她先前受訪時曾說，為了逃離「極端貧困」的環境，29歲的父親卡爾（Nery Caal）冒險帶著潔可琳跨越3000公里，希望在美國尋找新的希望，「潔可琳從沒去過大國，所以真的很開心自己能到那裡。」

▲女童的母親馬昆。（圖／達志影像／美聯社）



位在瓜地馬拉北部上維拉帕斯省（Alta Verapaz）的聖安多尼奧色科爾特茲村（San Antonio Secortez）是潔可琳出生長大的地方，這裡沒有鋪著柏油路的街道，也沒有自來水或是電力，僅存的420位村民靠著種植玉米與大豆過活，近年農作物產量下降，找不到工作的村民開始選擇移民。潔可琳的祖父也告訴《美聯社》記者，他們無法負擔前往首都的旅費，只好在家裡等著官員將潔可琳的棺材送回來。

潔可琳與2父親以及163名非法移民一同闖越美墨邊境，父女倆隨後向美方官員自首，遭到美國海關與邊境保護局（CBP）拘留。被拘留期間多日滴水未沾、也未進食，因而導致高燒、嘔吐、痙攣等脫水症狀後休克，2天後於醫院身亡。外界質疑拘留所是否沒有照規定分配食物，女童家人也發聲明表示，在抵達邊界之前，沒有缺乏飲水或食物，並呼籲美國當局應進行客觀且仔細的調查。