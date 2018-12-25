英歐關切拘押加國公民　華春瑩：奇怪！與你們有何關係

▲華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

記者馬叔安／台北報導

大陸外交部發言人華春瑩針對加拿大與英國、歐盟關於大陸拘押加國公民的關切做出回應，「我覺得很奇怪，這件事和英國、歐盟有什麼關係」？美方要求非法拘押中國企業高管時，「他們又在哪裡」？而他們聲稱的所謂人權其實對不同國家有不同的標準。

路透社24日以「中國指責英國和歐盟偽善」（China accuses Britain, EU of hypocrisy over Canada detentions concerns）為題報導華春瑩的回應，加國外交部長弗里蘭（Chrystia Freeland）週六表示，加拿大未來將持續努力爭取盟友的支持，向中國大陸施壓，釋放兩名陸方認為涉嫌危急國家安全而拘押的加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（ Michael Spavor）。

▲加拿大前外交官Michael Kovrig（右）白頭山文化交流協會」創始人Michael Spavor（左）。（圖／翻攝自推特@mpspavor／國際危機組織Crisis Group）

華春瑩在24日的例行記者會上，對加拿大以及美國等個別國家發表的相關言論表示「強烈不滿和堅決反對」，陸方相關部門依法保障了加拿大公民的正當權益，並為加方正常履行領事職務提供了必要協助。

此外，她也質疑加國，當初應美方要求非法拘押連加方都承認沒有違反任何加拿大法律的中國企業高管，「這種行為才是名副其實的任意拘押，於法不顧，於理不合，於情不容」，加方口口聲聲稱對美方履行雙邊引渡條約的所謂法律義務，「難道加方就可以無視和踐踏《國際法》基本準則和國際關系基本準則嗎？就可以不履行保護中國公民合法權益的責任和義務嗎？」

▲加拿大,中國。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩話鋒一轉，提到孟晚舟案，美加有關行為已在加拿大、美國國內和國際上遭到許多正義人士的批評和反對。大家都對此案的嚴重性質和惡劣影響一清二楚，「我們再次敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，切實保障她的合法、正當權益。我們也強烈敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令。」

另外，針對「維基解密」網站12月21日公佈的文件顯示，美國派駐全球各地的大使館曾大規模採購間諜設備，華春瑩質疑，「美國駐外使館為什麼要購買這麼多間諜設備？準備拿它們來做什麼？針對的都是些什麼人？用於什麼目的？」她並舉5年前美國爆發的「稜鏡門事件」為例，「我也想提醒一下美國的那幾個盟友，在網路安全問題上，不要好了傷疤忘了疼。」

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