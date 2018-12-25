　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張淑玲改口：有打給蘇啓誠　但不是「神秘20分鐘懲處電話」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台日關係協會秘書長張淑玲。（圖／記者陶本和攝）

▲台日關係協會秘書長張淑玲。（圖／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠9月上吊輕生，整起事件疑點重重。外傳台日關係協會秘書長張淑玲曾有施壓作為，用Line打電話給蘇啓誠近20分鐘，因此被民進黨立委要求公布通聯紀錄。張淑玲原本堅決否認此事，卻在24日下午透露，自己確實有打電話給蘇啓誠，但絕對不是那20分鐘的懲處電話。

有關蘇啓誠的事件，家屬咬定是外交部上層施壓所致，而張淑玲正是在關西機場事件之後，主要對口的上級單位，成為各界關注的焦點；近來甚至傳出，張淑玲曾經在蘇啓誠輕生的前一天，打了一通長達20分鐘的電話，在電話中有所謂施壓、全辦事處考績丙等等說法。

對此風波，張淑玲24日上午到立法院外交及國防委員會時，遭到大批媒體圍堵追問，但僅不斷否認，並未有完整說明；在開會休息期間，媒體本來想再次上前追問，但民進黨立委鄭運鵬想了解事件經過，在外交部同仁陪同下，火速將她帶離現場。

不過，張淑玲在中午主動召開記者會稱，願意提供從關西風災9月4日之後，到蘇處長離世的那一天，所有她的家用、公用、私用的電話，電子信箱、社群軟體等，授權給外交部進行調查，願意提供所有的資料，但絕對沒有外界所說的神秘20分鐘電話，當天並未與蘇啓誠聯繫。

被問到「你從來沒有跟蘇啓誠通過電話？從風災之後」時，張淑玲突然改口稱，「有有有，我剛剛有提到…包括我本人跟我們的同事（有打電話）」。不過仍堅持否認，這通電話不是外界傳的「20分鐘懲處電話」。外交部長吳釗燮也在立法院受訪時表示，並沒有授權、授意和要求任何人去打這通20分鐘關鍵電話。

ET快訊
交換禮物下限NT.50！他掏「2張鈔票」值2500台幣網吐了
17歲少年賣腎換iPhone！7年後帥氣模樣全毀躺床慘況曝光
不斷更新／國民黨奪北市議長寶座　陳錦祥當選議長

關鍵字：蘇啓誠,張淑玲,謝長廷,日本

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陪徐欣瑩直播吃早餐　柯文哲談台灣薪資：平均5萬開玩笑？

與丁守中互動少？連勝文大笑3聲　游淑慧跳出來解圍

找副市長篩選參選人市政不中立？　柯文哲：不是利用上班時間

影／諷賴清德年輕人薪資哪有平均5萬？柯文哲：又不是票選幹話王

影／柯媽媽跑行程更認真　柯文哲：叫得出里長名比我還多

影／國慶新北提早掛國旗台北慢半拍？柯文哲：這麼早掛幹什麼

「丁」緊市政愛東區生活館開幕！　丁守中烤雞蛋糕請民眾享口福

赴日本演講談中共勢力　姚文智指：統派媒體照餐三攻擊我

韓國瑜：一定辦元旦升旗　要「稍微」提倡愛國主義

新北議長／藍營祭出「跑票者」開除黨籍　蔣根煌獲33票順利連任！

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

韓國瑜：一定辦元旦升旗　要「稍微」提倡愛國主義

新北議長／藍營祭出「跑票者」開除黨籍　蔣根煌獲33票順利連任！

不斷更新／全國正副議長選舉　國民黨拿下基隆、台北、苗栗

管中閔赴中兼職爭議　已向監委「無理由」請假

前飼主稱被咬「消毒水狂噴臉」　她收編癱瘓貓：手過去就討摸

高雄市議會正副議長許崑源、陸淑美當選　韓國瑜道賀

宜蘭縣議會也變天！　國民黨張建榮當家

提前得知管中閔案？柯志恩還原葉俊榮來電：會做出勇敢的決定

快訊／國民黨奪北市議長寶座　陳錦祥、葉林傳當選正副議長

苗栗縣議會議長選舉　鍾東錦28票當選議長

「我是足球總教練」　怪男闖足球場強抱3歲娃家長嚇壞

8位頂級球星聖誕願望　杜蘭特想再與卡森斯單挑

5場聖誕大戰接力　主秀詹皇率湖人抗勇士四巨頭

投資人2019年科技股瞄準5G　半導體、網通積極布局

聖誕夜掛襪子！老母竊笑塞「吃土炸彈禮」　高雄妹一打開傻了：打回現實

美國怕啥就打啥！解放軍鷹派嗆：擊沉2艘航母　看美國怕不怕？

神祕學觀藝術　羅丹的未竟之事

「台商回流、資金特赦」房市將回溫？　台經院：僅豪宅與商用不動產！

東森、自然美獨家課程心動價5千有找　電視購物首賣

三井OUTLET新秘密地點曝光！　台中再開一商場搶賺親子財

政治熱門新聞

柯P就職「超極簡風」　15萬搞..

韓國瑜砍花媽政績：輕軌二期一定..

童仲彥體驗色情按摩：哇靠！她真..

Live／韓國瑜就職！　愛之船..

韓國瑜：高雄人流多就抽稅

「神力女超人」白色旗袍亮相　曲..

快訊／韓國瑜就職被爆各局處配合..

一定不會忘記市民託付！韓國瑜就..

韓國瑜搭船就職　柯P連任宣誓5..

綠委怒：給我一個葉俊榮不必下台..

國民黨拿下台中市議會主控權　張..

館長提前一天　賀韓國瑜花架送到

卡管案轉彎任掀政治風暴　卓榮泰..

謝龍介開節目　英文名有玄機

更多熱門

相關新聞

游淑慧曝蘇啓誠輕生兩關鍵

外界原將我駐大阪辦事處前處長蘇啓誠輕生一事，指向假新聞，但蘇啓誠遺孀發布聲明後，焦點轉移到駐日代表謝長廷，準北市議員羅智強在臉書直指，逼死蘇啓誠的元凶是民進黨政府和謝長廷，讓謝長廷喊告。對此，北市議員游淑慧25日指出事件兩關鍵，呼籲謝長廷「不需要躲在日本做庇護，堂堂正正返台說明並負責下台，再拖下去，會變成2020倒長廷」。

日豬瘟病情擴大　台暫停進口豬肉品

獨／蘇啓誠事件　謝長廷專報：將秉持2大立場

為蘇啓誠輕生事件請辭？張淑玲：處理過程可受公評

打給蘇啓誠施壓？張淑玲：願提所有通聯紀錄

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

2019新制上路懶人包

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面