張淑玲改口：有打給蘇啓誠　但不是「神秘20分鐘懲處電話」





▲台日關係協會秘書長張淑玲。（圖／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠9月上吊輕生，整起事件疑點重重。外傳台日關係協會秘書長張淑玲曾有施壓作為，用Line打電話給蘇啓誠近20分鐘，因此被民進黨立委要求公布通聯紀錄。張淑玲原本堅決否認此事，卻在24日下午透露，自己確實有打電話給蘇啓誠，但絕對不是那20分鐘的懲處電話。

有關蘇啓誠的事件，家屬咬定是外交部上層施壓所致，而張淑玲正是在關西機場事件之後，主要對口的上級單位，成為各界關注的焦點；近來甚至傳出，張淑玲曾經在蘇啓誠輕生的前一天，打了一通長達20分鐘的電話，在電話中有所謂施壓、全辦事處考績丙等等說法。

對此風波，張淑玲24日上午到立法院外交及國防委員會時，遭到大批媒體圍堵追問，但僅不斷否認，並未有完整說明；在開會休息期間，媒體本來想再次上前追問，但民進黨立委鄭運鵬想了解事件經過，在外交部同仁陪同下，火速將她帶離現場。

不過，張淑玲在中午主動召開記者會稱，願意提供從關西風災9月4日之後，到蘇處長離世的那一天，所有她的家用、公用、私用的電話，電子信箱、社群軟體等，授權給外交部進行調查，願意提供所有的資料，但絕對沒有外界所說的神秘20分鐘電話，當天並未與蘇啓誠聯繫。

被問到「你從來沒有跟蘇啓誠通過電話？從風災之後」時，張淑玲突然改口稱，「有有有，我剛剛有提到…包括我本人跟我們的同事（有打電話）」。不過仍堅持否認，這通電話不是外界傳的「20分鐘懲處電話」。外交部長吳釗燮也在立法院受訪時表示，並沒有授權、授意和要求任何人去打這通20分鐘關鍵電話。