馬來西亞：求你們把熊貓接回去吧　我們養不起了！

▲團團、圓圓從小就是好玩伴，成年後才分開生活。（圖／台北市立動物園提供）



大陸中心／綜合報導

各個國家都對中國大陸的熊貓趨之若鶩，日本民眾還為了看熊貓，從凌晨3點就在動物園外排了超長的隊伍。然而，馬來西亞卻與其他國家不太一樣，想要把之前中國借給他們的兩隻熊貓提前還回去，理由也很特別，因為「養不起了」。

據《微博》知名撰稿人「英國報姐」報導，其實馬來西亞之前就已經有提過一次，想把這兩隻熊貓孩子還回來，因為「他們養不起」；馬來西亞提前還熊貓的行為可能很多人都無法理解，其他國家可都搶著要、還要排隊等，像荷蘭就等了15年才達成租借協議，結果馬來西亞好不容易有了兩隻，竟然想要「退貨」。

報導也說，馬來西亞說養不起也有自己的道理，光是租借熊貓每年就要支付100多萬美元的租金；即使生下了兩隻熊貓寶寶，也是歸中國所有，3歲以後都必須送回中國，而且每隻寶寶也都要付給中國上百萬美元的費用；除了要有錢，還要證明自己有資格、有能力能照顧好熊貓寶寶，中國對所在場地的室溫及環境都有著嚴苛的要求，「不能給孩子凍著、熱著，更不能讓孩子餓著，必須讓他們吃好喝好，不是送去體驗艱苦環境的。」

▲團團與圓圓今年來台滿十週年。（圖／台北市立動物園提供）



報導指出，就算要求這麼嚴苛，其他國家還是答應了，比如荷蘭的一座大宮殿就是為了「牠們」而修建的，光是這座場館就花了700多萬美元；既然這麼賠本，為什麼其他國家還要瘋狂的搶呢？因為熊貓本身就是棵搖錢樹阿，以荷蘭來說，每天的客流量數以萬計，只需要一個月就能輕鬆回本；日本更不用說，為了看熊貓群眾凌晨3點就排起了長隊，園區的門票完全不愁，更帶起了周邊的商攤。

報導表示，所以對於這些國家來說，靠著租熊貓這點就可以輕鬆回本，還能大賺一筆，法國與英國的動物園，也因為熊貓的到來，從瀕臨破產到直接回春，遊客接連不斷。

最後報導提到馬來西亞的情況，可能其他國家納悶的不是為什麼「他們要把熊貓送回去」，更不理解的是明明是「搖錢樹」，為什麼還會被「它們」給吃窮；既然馬來西亞養不起，與其死撐、送回來也是比較好，不管對馬來西亞或熊貓來說，都是最好的選擇。