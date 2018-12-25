詭異海報尋找「11歲620公分」黑瞳兒童　曝光3天後...突然消失

▲東京街頭出現詭異尋人啟事，引起網友熱議。（圖／翻攝自推特／@zhetto64）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本近日有則詭異的尋人啟事被瘋傳！網友@zhetto64（岡崎絕太郎）在推特發發文表示，在東京街上發現一張奇特海報，從海報附文內容看來像是張「尋人啟事」，不過詭異的是，照片中的孩童長相卻不像是人，而且據海報上的資訊顯示，尋找的人身高更在130公分至620公分之間，意外引發網路熱議。

阿佐ヶ谷でなんかすごく怖い張り紙を見つけたんですが… pic.twitter.com/nlfOaf23CI — 岡崎 絶太郎 (@zhetto64) 2018年12月16日

▲網友@zhetto64表示自己在東京阿佐谷發現了一張恐怖的啟事。



據日本《SORA NEWS 24》報導，啟事出現於杉並區阿佐谷的街上，16日被PO上網後引發討論。海報附文指稱，要尋找的對象年齡11歲，身高130公分到620公分，體重不明，特點是喜愛戴黃帽、穿黃衣、有一頭斜分瀏海短髮，而且習於沉默。恐怖的是，海報上的兒童面容僵硬，雙眼幾乎全是黑瞳，看起來一點也不像是人類。底下也附上聯繫訊息，但真正嘗試後，卻發現會被引導到購買日本國歌錄音的網站。

これは交通安全人形なんだけど pic.twitter.com/nSN5X9wHxf — 湯ぅなんなんだよ (@yuyu7654321) 2018年12月17日

▲交通安全人形是齊眉瀏海，和啟事描述不符。



貼文在網路上引起熱議，不過海報卻在@zhetto64將其曝光3天後突然消失了。雖然有人覺得這只是個小小惡作劇，也有人認為，這可能是日本常見的交通安全人形，不過「黑瞳小孩」根據標註是斜分瀏海，和人形的齊眉瀏海並不相符。另外也有人發現，或許可能是福島市一尊雕像「太陽兒童」，更恰好的是，該雕像身高也正好是620公分。

▲身穿黃色防護衣的「太陽兒童」雕像不到一個月就被拆除。



「太陽兒童」於2018年8月3日被設立，但立刻引發居民爭議，因為它穿著一身黃色輻射防護衣，這讓當地民眾擔心，可能會讓外地人將福島與核災繼續連結，因此不到一個月，8月28日時就聽取民意拆除雕像，這或許能夠解釋尋人啟事為什麼會「神秘失蹤」。雖然至今也沒人知道到底是誰放了海報，也沒人知道再找的究竟是何人，不過網友們已經熱心的替它建立了一個推特帳戶，讓它可以永遠存在下去。

みつけた — タイラ ナル (@EmlRGa2YYi0tJIF) 2018年12月17日

▲「黑瞳小孩」：@zhetto64，我找到你了。

