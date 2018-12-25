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台青前進平潭北港　人口流失的「老人村」吹起台式文創風

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▲平潭,北港村,林宛靜,林智遠,石頭會唱歌,岩底星空。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲林宛靜與朋友共同經營「岩底星空」民宿。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／平潭報導

福建平潭北港村的是一個人口嚴重外流的小漁村，但近年平潭積極發展旅遊，把當地傳統的石頭厝改造成民宿，以絕美海景及人文氣息，成功吸引到大批觀光客。北港村許多大受好評的民宿都是台灣青年在經營的，像是林智遠的「石頭會唱歌」、林宛靜的「岩底星光」，在他們的巧思下，原本只剩老人的小漁村，不只引來了旅客，更吹起了一股「台式文創風」。

▲平潭,北港村,林宛靜,林智遠,石頭會唱歌,岩底星空。（圖／記者蔡紹堅攝）

「岩底星空」今年七月開幕，短短幾個月就在大陸旅遊網站「攜程」上獲得了4.7分的好評，許多遊客的留言都提到一名「台灣老闆娘」，對她讚不絕口。遊客口中的「台灣老闆娘」，就是嘉義的八年級女孩林宛靜，她去年第一次來到平潭就愛上了這裡，後來知道當地的國企要找團隊來運營民宿，於是便在今年與3名好友來到北港村，開起了民宿。

林宛靜表示，來到這裡，團隊其實沒帶很多錢，因為民宿的改造都是由當地的國企出資，她們只負責營運及管理，「這樣的合作方式以往是沒聽過的，不過仔細思考後再來看看，其實非常適合我們這種沒有太多資金的年輕人，所以你可以發現，在北港經營民宿的很多都是年輕人。」

▲平潭,北港村,林宛靜,林智遠,石頭會唱歌,岩底星空。（圖／記者蔡紹堅攝）

岩底星空的外觀是北港村傳統的石頭厝，但走進去以後，卻會感受到很濃的藝文氣息，林宛靜介紹，她希望讓旅客來到民宿時，除了溫暖、舒適外，還可以感受到一種「地球村」的氛圍，「我們在布置的時候，加入了很多不同國家的元素，像是長頸鹿、大嘴鳥、黑人小女孩的壁畫，還有樓梯上的各國國旗，有點像在國外旅行時入住青年旅館的感覺，會想結交各地的朋友。」

從嘉義來到平潭，大家都說林宛靜很勇敢，但她自己卻相當謙虛，只說自己在台灣待久了，只是想走出來看看而已，「世界這麼大，如果你對現狀不滿，那就試著走出舒適圈吧，不一定是大陸，也可能是地球的其他角落，多闖闖、多交流，一定會有很多新的想法出現。」

▼嘉義女孩林宛靜今年27歲。

▲平潭,北港村,林宛靜,林智遠,石頭會唱歌,岩底星空。（圖／記者蔡紹堅攝）

「石頭會唱歌」的創辦人林智遠今年6月就曾在廈門的海峽論壇上介紹了自己的民宿，他2016年就成立石頭會唱歌藝術聚落，透過台灣文創的包裝，把當地的文化煥然一新，結合民宿、文創、料理、傳統石頭厝等為一體。他表示，北港村現在一天能有日均一萬的遊客量，很多北港村的孩子，也因此願意回到家鄉生活，從原本人口嚴重流失的小漁村、老人村，變成一個充滿可能性的活力村、文創村。

▼林智遠與團隊共同經營「石頭會唱歌」藝術聚落。

▲平潭,北港村,林宛靜,林智遠,石頭會唱歌,岩底星空。（圖／記者蔡紹堅攝）

談到今年大陸推出的「惠台政策」，林智遠認為，政策只是輔助，台灣青年在這裡絕對不只「主分項」，而是「加分項」，「我兩年前來到北港村的時候，還都沒有政策、補助，不要覺得台灣青年來到這就比較不一樣，北港也是有很多大陸青年在發展的，他們的創意也很好，做的東西也非常棒，如果因為自己是台青，所以給自己的要求就比較低，那我覺得會很難生存下去。」

▲平潭,北港村,林宛靜,林智遠,石頭會唱歌,岩底星空。（圖／記者蔡紹堅攝）

林智遠進一步解釋，有的人可能覺得台灣青年來到這就比較不一樣，不是這樣子的，「政策、補助總會有結束的一天，但你的商業模式是永久的，所以以我自己的情況來說，與其給我資金、薪資的補助，那我更希望能協助我開拓馬蜂窩、攜程、Airbnb等旅遊、住房網站的流量，這些才是能幫助我商業模式成長以及永續的。」

▼林智遠來到北港村兩年，見到這裡的巨大改變。

▲平潭,北港村,林宛靜,林智遠,石頭會唱歌,岩底星空。（圖／記者蔡紹堅攝）

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