三通10年廈門海空運大成長　廈航空姐：乘客從長者到青年

▲廈門航空乘務部副總經理張玉晶。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

「全面三通10周年閩台記者行」聯合採訪活動19日前往廈門港海天碼頭及廈門高崎國際機場，了解三通為兩岸貨運、空運所帶來的變化。廈門航空乘務部副總經理張玉晶表示，她是2008年直航後第一批接待台灣旅客的空服員，起初接待的旅客多是來探親的長者，現在則以商務人士、台青等為主，近年廈航還招募了146名台籍空服員，三通真真切切的拉近了兩岸「心的距離」。

▼廈門航空。

兩岸記者19日上午首先抵達廈門港海天碼頭，廈門外代國際貨運公司總經理陳景寬表示，廈門港的吞吐量從2008年到現在成長好非常多倍，從最早一年只有490幾個標箱 ，成長到今年預計會有2萬9千個標箱。這幾年來也積極發展「海鐵聯運」，台灣通過海運快件進入內陸的，箱量已達到一年1千多個標箱，其中友達光電的面板就透過廈蓉班列送到四川，還有寶成鞋業，也是透過鐵路運到江西，「廈門港對台有很大的優勢，最明顯的就是時效及成本，只要13到16個小時，可說是夕發朝至。」

▼廈門港海天碼頭。

空運方面，直飛是對民眾最有直接感受的，廈門航空乘務部副總經理張玉晶表示，2008年航班開通之初，旅客很多都是年邁的老人，他們大多是回來探親，因為過去必須透過香港轉機，得要耗上7、8個小時，甚至是一整天，對長者的體力負荷非常大，直飛之後，航程只要1個小時多一點，「省下的時間及成本令他們能夠更常回來，我們看了也非常感動。」

廈航近年也開始招募台籍空服員，目前共有146名在空中服務，2019年還將繼續招募，張玉晶指出，台籍空服員有很大的優勢，像是學歷高、親和力強、青春有朝氣，也能令台籍旅客更感親切，「台籍空服員在廈門航空適應的非常良好，工作表現也相當優異，很多空服員也常常詢問，他們的朋友未來能不能也來報考，我們也預計明年再擴大招募。」