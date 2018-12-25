平潭公鐵跨海大橋完成95%　克服風強、浪高、水深、流急

▲平潭海峽公鐵兩用大橋已接近完工。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／平潭報導

「平潭海峽公鐵大橋」是中國大陸第一座公路、鐵路兩用的海峽大橋，全長16.34公里、投資超過500億元，也是世界上最常、跨度最大的跨海峽公鐵兩用大橋。中鐵建大橋工程局經理范發財表示，大橋位於颱風多發，且浪高、水深、流急的平潭海峽，建設難度非常高，不過工程團隊仍克服困難，目前工程進度已達95%，預計2019年公鐵兩層都能合攏貫通。

▼大橋最初的規劃是蓋到台灣。

平潭海峽公鐵大橋的起點在福建省長樂市松下鎮，經過人嶼島、長嶼島、小練島、大練島，從蘇澳鎮上平潭島。大橋的設計身為兩層，上層是時速100公里的六車道公速公路，下層為時速200公里的雙線鐵路。

范發財指出，平潭海峽是世界三大風口海域之一，由於風大、浪高、水深、流急的特點，一直被橋梁工程界視為「建橋禁區」，因此公鐵跨海大橋可說是一項超級工程，「平潭海峽每年六級以上大風的日子超過300天，7級以上大風超過200天，最大浪高達到9.69公尺，只要風太大、浪太高，就不能施工，所以工程上的難度與風險都相當高，環境上比『港珠澳大橋』還惡劣。」

▼大橋的上層為公路、下層為鐵路。

海上造橋會出現公鐵合建干擾、空間交叉、工作面多等問題，為了克服單孔造橋機作業時間長、成橋速度慢、海上高空作業風險大等問題，中鐵建大橋工程局2016年研製了雙孔連做節段拼裝造橋機，用於大橋大規模的鐵路簡支箱梁拼裝施工，大大降低海上高工施工的風險，也減低了橋梁的建設成本。范發財解釋，造橋機是全國首創，已經獲得國家專利，「跟普通的單孔造橋機相比，雙孔連做節段拼裝造橋機可同時完成兩孔（兩橋墩之間為一孔）橋梁的造橋工作，節省近一半的工期。」

范發財還說，大橋的工程難題目前都已經克服，進度達到95%，鐵路段已在今年10月合攏貫通，公路段也預計可在2019年可合攏貫通，「開通的部分要配合鐵路的建設，目前預計是2020年之後，開通之後，可以解決平潭沒有鐵路的問題，也為平潭的發展打開一條新通道。」

大橋自2013年10月開工，已建造超過5年，目前橋樑工程鑽孔樁2255根、承台230個、墩台392個、鐵路梁5244.2公尺已全部完成。公路梁完成9687.6公尺，隧道工程一座1861公尺的雙線隧道已完成。路基工程土石方完成329.94萬方，佔設計333.6萬方的98.9%。