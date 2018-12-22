遠航與平潭客滾合作　「海空聯運」將於停航時互相支援

▲遠東航空與福建海峽高速客滾航運簽訂戰略協議。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／平潭報導

遠東航空12月21日與福建海峽高速客滾航運在福建平潭的澳前客運碼頭舉行海空聯運戰略合作簽約儀式。此次簽約，兩家公司達成「海+空」聯運戰略合作，將構建及時性、常態化的應急轉移機制，在飛機或船舶遭遇惡劣天氣或其他停航或停飛情況時，互相提供客艙供轉移及疏散旅客。

▼往返台灣海峽的海峽號。

遠東航空總經理曾金池表示，本次合作的內容主要為「輪船+飛機」的海空聯運產品，利用雙方擁有的客運船票及機票做組合銷售，以更優惠的價格來吸引旅客，「簡單說，就是一趟飛機、一趟輪船，給旅客不同的體驗，也提供CP值的服務。」

福建海峽高速客滾航運公司的總經理邱賢銘表示，海峽號及麗娜輪每年搭載眾多旅客往來兩岸，但台灣海峽有季風及颱風，每年都會對高速渡輪航線造成一定影響，若發生停航、延誤，旅客的行程也會受到很大影響，與台灣遠東航空簽約後，運用海空聯運能有效解決這個問題，保障旅客往來的權益。

▼海峽號內部設施。

另外，在航班發生異常時，海空聯運也能互相支援，曾金池指出，飛機、船舶都有可能受惡劣天氣、軍事活動，或政治影因素停航、延誤，未來兩家公司會有相互支援的機制，在遇到類似情況時，能提供客艙位及時疏運旅客，整合利用雙方的資源，給旅客更便捷的服務，也增加兩岸的交流。

曾金池強調，兩家公司簽訂戰略協議有很大的意義，遠東航空一年能夠提供近150萬個位子往來福建，海峽號則提供了很特別的出行體驗，2.5個小時就能通過美麗的台灣海峽，「相信在未來，閩台的交流、兩岸的交流，平潭絕對是佔了一個非常重要的位置。」

▼遠東航空總經理曾金池。