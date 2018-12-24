晉江成為台青新舞台　8名音樂人組團要來開「音樂教室」

▲晉江市台灣青年創業就業服務中心。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／晉江報導

福建省晉江市的「台灣青年創業就業服務中心」於2017年1 0月成立，至今已有超過400人次的台青來此處諮詢，並吸引多個項目落戶，類型多元，包括母嬰護理、美容產業、文創設計，以及音樂培訓等。正在籌備音樂教室的范庭甄表示，大陸家長越來越重視孩子的教育，加上又開放了二胎，音樂培訓這塊相信也會有新需求。

晉江市台青創業就業服務中心位於梅嶺街道，以洪山文創園、三創園、五店市傳統街區等現有的台灣青年創業基地，為來晉江創業就業的台青提供註冊登記、場地辦公、資金申請、創業輔導、專案孵化、技術支援、創投融資、市場諮詢、法律援助等一站式服務。

▼就業服務中心提供的辦公區域。

從小就讀光仁音樂班，主修小提琴、二胡的范庭甄在台灣有豐富表演經歷，待過多個國樂團，正在晉江與搭檔方翊瑋，還有一群朋友在籌備音樂培訓教室，預計4月將開業，她表示，自己在台灣雖有很多演出機會，但表演還是有壽命的，所以才想轉往培訓、教學方面發展，「台灣這塊產業已發展得相當完備，且受少子化影響，市場趨近飽和。大陸則相反，二胎化剛剛開放，加上經濟成長，家長越來越重視孩子的才藝培訓，我們看到了很多可能性。」

范庭甄指出，來之前團隊有做過市場調查，發現一些朋友在福州、泉州已經取得一些成績，所以認為這裡是有機會的，「我原本對晉江的了解不多，但這一兩個月下來，我覺得這裡其實跟台灣很像，像是都說閩南語、飲食習慣類似，很快就能交到朋友，生活上不會太困難。」

▼范庭甄、方翊瑋。

談到團隊在晉江發展的優勢，范庭甄說，本地的教育很多是以考級為主的，台灣則更重視基礎的奠基，以及創新的思維，「我們的老師都是科班出身，且幾乎都有國外留學的經歷，有豐富的表演經歷，而且不論是古典、跨界、創新都有很多接觸，相信能讓孩子們增加更多音樂上的想像力。」

服務中心也聘請了多名「創業導師」入駐，希望能藉由導師們對大陸市場的了解，還有在晉江創業的經驗，讓台青更快適應狀況，創造出「接地氣」的經營策略。中心的工作人員表示，聘請的導師有晉江當地的，也有來自台灣的，且經歷相當多元，有企業家、創業專家、大學教授都有，能給台青更多的協助與支持。