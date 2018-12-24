人夫偷情前女友浴照遭截圖　小三辯「侵害隱私」被打臉　　　

▲人夫背著妻子與前女友舊情復燃，也大方坦承與前女友復合，還將與前女友的親密照拿出給妻子看。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名人夫背著妻子與前女友舊情復燃，也大方坦承與前女友復合，還將與前女友的親密照拿出給妻子看。但前女友卻表示，兩人很久沒有聯絡，近期聯絡也是因為金錢借貸，且照片都是經過她自己加密，認為妻子沒有經過她同意擅自截圖是侵害她的隱私。法官卻認為，照片是丈夫提出，且丈夫確實與前女友兩人都有權限，因此不算侵害隱私，且依丈夫與前女友兩人的LINE對話也可看見諸多親密對話、親暱擁抱親嘴合照，確已彰顯兩人已超越一般正常社交友誼，侵害妻子的配偶身分法益而情節重大，因此新竹地院法官判女應賠15萬元給元配。

林男與妻子陳女2008年結婚後與有1子，只是林男卻在婚後與前女友張女舊情復燃，由於林男與張女兩人打得火熱，妻子發現丈夫對自己越來越冷淡，因此對他質問，丈夫也大方坦承，還拿出手機裡的對話、親密照給妻子看。妻子看見多段露骨對話、圍浴巾在摩鐵的照片、丈夫與張女的親密肉體接觸照後大發雷霆，對張女求償50萬元精神撫慰金。

張女向法官表示，她與林男早在2002年就是男女朋友，是林男另娶他人，2人才分手，林男與她是在2014年互加LINE才恢復聯絡，且是因為林男跟她借了21萬元，不還錢又一直避不見面，她已經慢慢逐漸疏遠對方，至少有一年沒有來往了。

張女再表示，陳女提出的照片，都是自己在個人部落格加密的照片或文章，設有閱覽權限，陳女沒徵得同意就擅自截圖，是侵害她的隱私，應無證據能力；張女說，她也不想破壞陳女家庭，只是2人偶而相約出遊，沒有親密行為，且2人已經有一年多沒有聯絡了，林男對陳女她們母子冷淡，與自己無關，難以認定她侵害陳女配偶權，且自己每月收入才2萬多，又有精神疾病，現又提出辭呈沒有工作，她認為，陳女請求賠償金過高，要求法官駁回。

法官調查，陳女提出對話紀錄及截圖照片是林男與張女露骨對話及照片，只有2人才有權限，倘若不是林男告知，陳女也不會知道，因此陳女的主張可採信。

而林男與張女在LINE對話紀錄多次表示「現在當我是什麼」、「很愛ㄉ人」、「寶貝想你了快回覆」、「我要抱抱」、「那過來給我親親」等諸多親密對話，並有親暱擁抱、親嘴及圍著浴巾合照的事實，確已超越一般正常社交友誼，縱使林男與妻子的婚姻關係可能已生破綻，但仍不容外人於兩人婚姻關係加以侵害破壞，因此新竹地院法官判女應賠15萬元給元配。

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