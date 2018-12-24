　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／盧秀燕公布人事 林筱淇出任觀旅局長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

台中市長當選人盧秀燕23日公布第五波小內閣名單，日前在臉書上發求職文的台北市長柯文哲競選辦公室發言人「大學姐」林筱淇也名列其中，出任台中市府觀光旅遊局長兼發言人。對於林筱淇的加入能否視為白、藍合作？盧秀燕受訪時強調，如今也可證實她用人唯才、不分黨派。林筱淇也表示，她無黨無派，感謝盧市長給她機會。《雲端最前線》24日邀請高雄市議員黃紹庭、民進黨副秘書長徐佳青、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討新科市長小內閣的人事任用布局。

▲盧秀燕最終人事發佈。（圖／記者陳玉攝）

▲盧秀燕最終人事發佈。（圖／記者陳玉攝）

盧秀燕23日公布第五波人事名單，廿九局處人事全部出爐，證實「大學姐」林筱淇入主台中市府擔任觀光旅遊局長兼發言人，對於林筱淇的加入能否視為白、藍合作？盧秀燕受訪時強調，如今也可證實她用人不分黨派、五花八門、包羅萬象。

盧秀燕表示，台中市升為全國第二大都市，人口第二多，肯定要用在地人才。她指出，林筱淇過去曾任台北市政府副發言人、柯文哲競選辦公室發言人，強項在行銷與企管，目前也在中興大學進修企管博士，先生是醫生，與盧秀燕同是台中媳婦，相信林筱淇一定會是觀旅局的好領導人。

▼林筱淇接任台中市府觀光旅遊局長兼發言人。（圖／記者陳玉攝）

▲盧秀燕最終人事發佈。（圖／記者陳玉攝）

林筱淇接掌台中市府觀旅局長，消息一出引發熱議，林筱淇表示，台中是她的第二故鄉，從2006年在台中生活，短暫到台北工作，現在回來故鄉很開心感動。她原和盧秀燕不認識，有機會加入市府團隊拚經濟，觀光旅遊全力衝刺，全力以赴。而媒體再追問，事前是否有先告知柯文哲？林筱淇表示，透過臉書發文找工作的事情，有告訴柯文哲，「他知道我在找工作，但不知道後續找到怎樣的工作，相信今天記者會後就會知道我的新工作了。」

至於這次挖角「柯家軍」成員，是否為藍、白合作的開端？盧秀燕則強調，自己用人不分黨派、包羅萬象，起初有人企圖對台中小內閣名單貼上黨派標籤，如今她的團隊名單出爐，即可見她用人多元。盧秀燕也表示，她對每個競選團隊長官栽培的人才都予以肯定，據她了解，也有不少人找上林筱淇，她希望人事不受干擾，因此盼務必保密。《雲端最前線》24日邀請高雄市議員黃紹庭、民進黨副秘書長徐佳青、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討新科市長小內閣的人事任用布局。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
丁守中提選舉無效「3大重點曝光」！超過千人願作證
蔡康永罕見動怒！經紀人趕到場…犯錯同事躲旁邊哭
消防員累癱！永和「垃圾屋」起火　囤積物清出像海嘯過後

關鍵字：雲端最前線,直播,台中,盧秀燕,林筱淇,小內閣,大學姐

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊秋興遭踢出小內閣爆驚人內幕！　據傳頻踩韓國瑜底線

大學姊悄轉戰台中！柯P「她沒跟我講」…盧秀燕「曝光隱瞞原因」

林筱淇轉戰台中市觀旅局長　柯文哲：她事先沒有跟我講

林筱淇求職成功甜喊「我來了！」　網友：台中人喜迎大學姐

盧秀燕就職前最終人事　「大學姐」外其餘五局皆代理

影／「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

快訊／盧秀燕公布人事！　柯P「大學姐」林筱淇出任觀旅局長

問過氣象專家了！韓國瑜就職典禮是晴天　彭啟明也會參加

台灣民意基金會：6成7不支持蔡英文連任　60.8％挺賴清德出馬

同意和卓榮泰直播　館長：我歸覽趴火笑你不敢來

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

問過氣象專家了！韓國瑜就職典禮是晴天　彭啟明也會參加

台灣民意基金會：6成7不支持蔡英文連任　60.8％挺賴清德出馬

同意和卓榮泰直播　館長：我歸覽趴火笑你不敢來

饒慶鈴拔擢張志明任副縣長　縣政團隊大抵延續五星班底

萌穿圍裙替「寒士」煮火鍋　馬英九讚創世：這是真正的做功德

林佳龍「成為光」與市民勉勵　網喊：我把戶籍遷回去

雲端最前線／盧秀燕公布人事 林筱淇出任觀旅局長

吳釗燮回鍋掌國安會秘書長？　總統府強硬回應

楊秋興遭踢出小內閣爆驚人內幕！　據傳頻踩韓國瑜底線

謝長廷臉書不斷發文引爭議　吳釗燮：已要求所有外館謹言慎行

問過氣象專家了！韓國瑜就職典禮是晴天　彭啟明也會參加

最狂「16台結婚禮車」！一字排開比超跑猛　網暴動：XX時代的把妹車

收留親戚借錢修漏水「被騙走2棟房」　憨男無助吞藥尋短險死

豬瘟蔓延...劉樂妍「在大陸天天吃豬肉」：我和台灣是平行世界？

柯瑞轟42分最後0.5秒上籃絕殺快艇　KD也砍35+12

少女喵天冷當奴才暖暖包　「療癒打呼聲」網融化：好幸福❤

呸姐來了！蔡依林首登《紅白》曝演出「新專輯內容」

邱琦雯英國孤單過聖誕　竟和「乞討街友」路邊一起哭了

女王交換聖誕禮物規定3點　哈利竟送「生活不就是婊子」浴帽

扶拉格／「4種鹿」大對決！　到底誰幫聖誕老人拉雪橇？

政治熱門新聞

朱立倫要選總統　馬英九6字回應..

高市嗆韓國瑜：市民需要有肩膀的..

大學姊轉戰台中　盧秀燕曝隱瞞原..

謝長廷深夜PO文回應了：為幫蘇..

丁守中提選舉無效「3大重點曝光..

楊秋興遭踢出小內閣　據傳頻踩韓..

他護航謝長廷　被網爆：IP是政..

韓國瑜：賽馬講出去我自己也嚇一..

許淑華曾是環球小姐選美第4名

連任前一日趕上班...選舉無效..

柯P：世界大城市沒有像台北機車..

朱立倫將成立總統競選辦公室　吳..

林筱淇轉戰台中　柯P：她事先沒..

留人數喬不定　大巨蛋復工還有3..

更多熱門

相關新聞

大學姊轉戰台中　盧秀燕曝隱瞞原因

準台中市長盧秀燕23日公布第5波人事，觀光局長由台北市長柯文哲競選辦公室發言人、「大學姊」林筱淇出任，成了這波人事的最大亮點；柯文哲得知後坦言，「她（林筱淇）去台中事先沒有跟我講！」對此，盧秀燕也緩頰，表示人事在發布前有要求林筱淇保密，因此她才未事先告知柯P。

林筱淇轉戰台中　柯P：她事先沒跟我講

準消防局長疑涉案　盧秀燕：尊重司法

林筱淇甜喊「我來了！」　網友：台中人喜迎大學姐

盧秀燕就任前最終人事　除觀旅五局皆代理

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

胡歌深夜被爆領證結婚！

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

12星座「離婚排行榜」大公開

楊小黎曬舊照驚見「港台16男神」

她分析「渣男才有5大特徵」網友哭

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

屏東媳婦玩火　燒死隔壁房公公

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面