雲端最前線／盧秀燕公布人事 林筱淇出任觀旅局長

新聞節目中心／綜合報導

台中市長當選人盧秀燕23日公布第五波小內閣名單，日前在臉書上發求職文的台北市長柯文哲競選辦公室發言人「大學姐」林筱淇也名列其中，出任台中市府觀光旅遊局長兼發言人。對於林筱淇的加入能否視為白、藍合作？盧秀燕受訪時強調，如今也可證實她用人唯才、不分黨派。林筱淇也表示，她無黨無派，感謝盧市長給她機會。《雲端最前線》24日邀請高雄市議員黃紹庭、民進黨副秘書長徐佳青、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討新科市長小內閣的人事任用布局。

▲盧秀燕最終人事發佈。（圖／記者陳玉攝）

盧秀燕23日公布第五波人事名單，廿九局處人事全部出爐，證實「大學姐」林筱淇入主台中市府擔任觀光旅遊局長兼發言人，對於林筱淇的加入能否視為白、藍合作？盧秀燕受訪時強調，如今也可證實她用人不分黨派、五花八門、包羅萬象。

盧秀燕表示，台中市升為全國第二大都市，人口第二多，肯定要用在地人才。她指出，林筱淇過去曾任台北市政府副發言人、柯文哲競選辦公室發言人，強項在行銷與企管，目前也在中興大學進修企管博士，先生是醫生，與盧秀燕同是台中媳婦，相信林筱淇一定會是觀旅局的好領導人。

▼林筱淇接任台中市府觀光旅遊局長兼發言人。（圖／記者陳玉攝）

林筱淇接掌台中市府觀旅局長，消息一出引發熱議，林筱淇表示，台中是她的第二故鄉，從2006年在台中生活，短暫到台北工作，現在回來故鄉很開心感動。她原和盧秀燕不認識，有機會加入市府團隊拚經濟，觀光旅遊全力衝刺，全力以赴。而媒體再追問，事前是否有先告知柯文哲？林筱淇表示，透過臉書發文找工作的事情，有告訴柯文哲，「他知道我在找工作，但不知道後續找到怎樣的工作，相信今天記者會後就會知道我的新工作了。」

至於這次挖角「柯家軍」成員，是否為藍、白合作的開端？盧秀燕則強調，自己用人不分黨派、包羅萬象，起初有人企圖對台中小內閣名單貼上黨派標籤，如今她的團隊名單出爐，即可見她用人多元。盧秀燕也表示，她對每個競選團隊長官栽培的人才都予以肯定，據她了解，也有不少人找上林筱淇，她希望人事不受干擾，因此盼務必保密。《雲端最前線》24日邀請高雄市議員黃紹庭、民進黨副秘書長徐佳青、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討新科市長小內閣的人事任用布局。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。