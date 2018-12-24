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降低醫護壓力！　元旦起新長照機構應設置119火災通報裝置

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衛福部台北醫院7樓安寧病房全面燃燒　警消灌救中。（圖／記者趙永博攝）

衛福部台北醫院火警後，消防署修法要求新長照機構應設置火災通報裝置。（資料照／記者趙永博攝）

記者賴于榛／台北報導

跨年在即，內政部24日提醒1月1日起將實施「各類場所檢修申報增列消防水帶耐水壓試驗」及「新設立之長照服務機構等場所應設置119火災通報裝置」，官員表示，長照場所諸如療養院、榮譽國民之家等等未來都應機設置火災通報裝置，除了是提升火災通報效率，也是降低醫護壓力。

位於新北市新莊的衛生福利部台北醫院護理之家8月份發生火警，造成死傷，當時新北地方檢察署檢察官前往火場勘驗，新北市政府消防局調查指出，三大原因包括延誤通報、沒關門、海綿速燃造成嚴重傷。

也因此案，內政部10月17日便修正「各類場所消防安全設備設置標準」部分條文，增訂第22條之1明文規定醫院、療養院、榮譽國民之家、長期照顧服務機構、老人福利機構、護理機構、身心障礙福利機構等場所不限面積，應設置119火災通報裝置，並自108年1月1日起生效。

官員指出，此修正規範有收容需維生器材、行動遲緩或無法行動之患者或年長者之長照服務等場所，均應設置119火災通報裝置，可提升火災通報效率，避免延誤報案而錯失搶救先機，同時也是降低第一線醫護人員壓力。

消防署也修正「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」，增列消防水帶耐水壓試驗，預計108年元旦上路，未來可有效確保消防安全設備於火災發生時，不因水帶破裂而失去滅火功能，以保障各類場所消防安全。

另外，役政署也提醒，自108年4月起，為扶植外交人才，避免文化及體育專長役男因兵役問題中斷訓練，108年起開放83年次以後出生具外交、文化(含電競、圍棋、文化獎項)、體育等專長役男申請服替代役，同時也鼓勵原住民身分役男回部落服役，促進原鄉發展。

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關鍵字：元旦,跨年,長照,內政部,消防署

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