SBL睽違4季重回風城戰鼓再起　首戰裕隆納智捷VS台灣銀行



▲SBL睽違4季重回風城將於12月28日竹市體育館戰鼓再起。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

SBL超級籃球聯賽第16季「戰鼓再起」將於12月28日起，共有14場賽事，在新竹市立體育館熱情開打，開幕首戰將由裕隆納智捷對上臺灣銀行，這是睽違4季之後，SBL重回新竹市開打，歡迎球迷一同來新竹市立體育館，欣賞精彩籃球賽事。

市長林智堅表示，新竹市立體育館自1997年4月啟用至今，許多新竹人在這個場地打過比賽、看過比賽，有青春有汗水，更多的是新竹人共同的回憶，體育館整修後，讓這座21年的老球場有了新的生命，除了提供選手、球迷更好的賽事體驗。他也感謝籃協來新竹市舉辦SBL精彩賽事，歡迎球迷共襄盛舉。

SBL本賽季最大亮點就是全新「雙洋將」制度，每個隊伍可同時有兩名外籍球員，增加賽事強度，更具可看性，帶給球迷精彩比賽。她也期盼國內籃球最高殿堂的SBL超級籃球聯賽睽違四季再度回到風城，能持續點燃新竹市的籃球熱情。

李芳齡處長表示，新竹市的基層籃球運動風氣鼎盛，市府近年共投入超過1500萬改善學校籃球場，並補助237萬培訓基層籃球隊員，讓籃球運動向下扎根。本市的籃球重點學校-光復中學也正在HBL甲級聯賽的複賽激戰中，期待能順利闖進八強，再創新竹市的最佳成績。

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