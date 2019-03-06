誤開「章魚燒1份9萬元」發票的工讀弟別怕　蘇貞昌阿北來救你了





▲蘇貞昌救援開錯發票的章魚燒弟弟。（圖／翻攝自蘇貞昌官方Line）

政治中心／綜合報導

台中逢甲夜市一間章魚燒店的工讀生弟弟，誤開出「1個章魚燒9萬135元」的發票交給客人，事後發現直接崩潰痛哭，店家也緊急發文求救，希望該名客人可以將發票送回來。行政院長蘇貞昌對此伸出援手，親自宣導開錯發票怎麼辦？還隔空向章魚燒小弟喊話，「請你別煩惱！」

「工讀生弟弟急哭了…」店家日前透過臉書社團「爆廢公社」發文說，希望可以藉由廣大的網友尋找2日下午到逢甲夜市購買日X章魚小丸子的客人，可以將號碼「41619210」的發票拿回攤販，「求求你～～～～我們可以用很多章魚燒跟你換發票，拜託」。

▲夜市誤開「章魚燒1份9萬元」發票。（圖／翻攝爆廢公社）

店家也表示，他們不會讓工讀生弟弟賠錢，但對方早就因愧疚而急到哭了出來，「拜託！如果你有看到，可以回來跟我們換發票嗎？拜託拜託」，希望可以透過網路的力量，尋回這張誤開的發票。但從誤開發票的2日至今（6日）已隔4天，卻遲遲沒有下文，讓不少網友好擔心。

針對章魚燒店開錯發票金額，蘇貞昌6日透過官方Line帳號伸出援手，直接宣導「發票開錯別煩惱，政府會替您顧到好。把相關資料準備好，到國稅局報備更正好。一年三次內免罰款，下次小心點就好。請幫忙把這張圖轉傳給身邊做生意的朋友，章魚燒小哥，請你別煩惱！」