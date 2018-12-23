明年新機車配ABS最高補4千　初步申請辦法公開「錢直接給車主」

▲2019年起，新款新機車需加裝ABS或CBS，交通部祭出最高4000元補助。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

明年元旦起，新款新機車須強制加裝ABS或CBS，導致新車成本增加，漲幅約2000元至8000元。為降低民眾負擔，交通部擬定初步方案，明年不管新舊款型的新機車，只要配備ABS或CBS，分別補助4000元及1000元，且補助費直接給購車者，申請後將撥款至車主指定帳戶。

交通部2015年5月15日發布修正車輛安全檢測基準，明訂2019年元旦起，新款126CC以上機車新車，需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統），新款125CC以下機車需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統）；2021年無論舊款新車也需加裝。不過，加裝ABS、CBS後，新車價格看漲2000元至8000元，引來龐大民怨，交通部也宣布2021年全面加裝ABS政策確定取消。

▲配備有ABS的新機車，交通部補助4000元，補助費直接撥款給車主。（圖／記者李毓康攝）

交通部代理部長王國材表示，目前2021全面加裝ABS政策已取消，因2015的政策，業者在明年新款機車都已經加裝好ABS及CBS，但為降低民眾負擔，交通部與業者溝通後，已擬定初步補助方案，民眾可望負擔降至最低，可以兼顧「安全」與「負擔能力」。

明年新機車（新舊款均適用）配備ABS者每輛補助新台幣4000元，配備CBS者每輛提供補助1000元。王國材說，本想請業者也能同額吸收，讓民眾不用負擔，但是業者表示有困難，不過承諾願意再自行吸收一部分。

交通部補助費將直接嘉惠購車者，由車主親辦或委託代辦由公路監理機關窗口登記申請，經交通部公路總局公路監理機關審核通過後，撥款至車主本人指定帳戶。

王國材表示，補助政策預定先實施二年，2019、2020年都會有補助，預計一年要支出3億元。不過經費從何而來，交通部尚未決定，現全案尚待行政院核定。