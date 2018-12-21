影／郵局不能領200元了！中獎發票來這11家兌換　App「1秒對獎」24hr都能領

記者陳怡伶／綜合報導

郵局兌換統一發票服務只到12月28日為止，之後改由7-11、全家、OK、萊爾富4大超商與金融機構領取現金；如果嫌麻煩出門也不用擔心，只要下載App 24小時任你兌獎，掃描證明聯上的QR Cod，系統直接自動對獎，1秒的時間200元自動入賬。最熟悉的郵局不能換錢了，到底還有哪裡能兌獎呢？趕緊拍拍胸告訴自己別怕，因為《ETtoday新聞雲》已幫你整理11家實體通路與App懶人包，讓你一看就懂！

▲以後對發票用App更迅速。（圖／記者曾婉婷攝）

▲懶人包都做好了，還不趕快下載！點圖可放大。（圖／翻攝自財政部官網）

一、實體通路：

►【全部獎別】1000萬至200元全都能領

金融機構：

第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部

►【二獎以下、雲端發票專屬千元獎】

金融機構：

指定信用合作社、農（漁）會信用部

►【五獎、六獎】200、1000元在這領也OK

4大超商＋2零售商：

7-11、全家、OK、萊爾富、全聯、美廉社

＊領獎有限制：兌領等值現金僅在每日9點至23點，兌換等值商品、儲值金只要在營業時間都行。

▲實體店面全在這。點圖可放大。（圖／翻攝自財政部官網）

二、網路App：（24小時、不分假日都能領獎）

先到App Store或Google Play下載「統一發票兌獎App」這款App，打開後輸入手機號碼、電子信箱註冊新帳號，並做簡單設定。

►【全部獎別】1000萬至200元全都能領

開獎前已示出手機App的條碼，並未列印電子發票證明聯。

＊溫馨小提醒：

全部獎別僅限制用在雲端發票，也就是說外出購物時，要打開這款App並示出條碼掃描，雲端發票會立刻儲存在App項目裡的「發票存摺」內。

每隔2個月系統就會自動對獎，若是中獎了，App會顯示中獎發票的號碼、金額、獎項，接著到畫面中點選「我要領獎」，並輸入身分證號、出生日期、領獎銀行、行庫帳號等個人資料，獎金立刻匯到戶頭。

雲端發票24小時、不分假日都能兌領服務，但不小心列出電子發票的話，除了五、六獎以外，還是得到實體通路兌換。

▲新舊兌換比較，郵局從明年開始，再也不能兌換發票了。點圖可放大。（圖／翻攝自財政部官網）

►【五獎、六獎】200、1000元

要是不小心印出電子發票也不要慌張，直接打開App掃描發票上的QR Code，就會立刻存入程式內的「發票存摺」中，系統會在開獎自動對獎，一樣24小時不分假日都能兌領服務。但要注意的是，這種方式僅限兌換五獎200元、六獎1000元。

財政部表示，目前郵局僅提供兌獎服務至107年12月28日止，107年12月29日至31日為例假日，且配合系統轉換，全臺暫時停止兌獎服務，自108年1月1日起，兌獎據點由現行郵局1千3百多個據點。

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

▼美廉社、全聯、7-11都能兌換發票。（圖／記者周宸亘攝）