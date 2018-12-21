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妻白天拒吃冰淇淋吵架　夫晚上請她「吃香腸」判性侵…離婚

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性侵、強姦示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲宜蘭一名女子被丈夫硬上得逞提告，法官依強制性交罪判她丈夫3年刑期，後來雙方以離婚收場。（圖／達志影像／示意圖 ）

記者游芳男／宜蘭報導

雖是夫妻求歡仍不得硬上！宜蘭一名女子拒吃丈夫買的冰淇淋大吵架，隔天清晨丈夫求歡被拒卻硬上得逞，女子反抗時手臂淤青，她同事得知後鼓勵她應勇於捍衛自己身體，女子才鼓起勇氣告另一半，宜蘭法官審理時認為夫妻之間仍須尊重對方意願，依強制性交罪判她丈夫3年刑期。而雙方也在2018年6月間以離婚收場。

判決書指出，宜蘭一女子與丈夫2007年結婚，2018年4月間，僅因拒吃丈夫買回家的冰淇淋，兩人發生激烈爭吵，大吵架後兩人心情都很差。隔天清晨2時許，丈夫突然求歡，但女子因心情不佳拒絕，卻被丈夫強逼在床上為他口交，且不顧她屢次拒絕說「不要」，丈夫還動粗巴她頭，最後用蠻力強壓在床上性侵得成，過程中丈夫更嗆聲：「我們是夫妻，妳要履行夫妻間的義務！」

事後她雙手嚴重瘀青、身心受創，同事得知後鼓勵她勇敢捍衛自己身體，女子也因多年來丈夫給她極大壓力，還會限制她行動，因此才去驗傷提告，但當時有部分傷痕已經痊癒了。

女子丈夫到案聲稱，過去妻子不曾拒絕做愛，案發當天妻子也沒有明確表達要或不要，當時是有拉妻子頭髮，但沒有強制性交，妻子手臂上的瘀青是兩人為冰淇淋爭執時導致。

宜蘭地方法院審理時認為，無論是夫妻、同居人、親密情人或男女朋友，若一方沒有性交意願，另一方卻仍用任何方式強迫或欺騙而為之，便構成妨害性自主罪。且女子雖僅有手臂瘀青，但指證歷歷是因當時拒絕丈夫，丈夫就不斷咆哮、摔東西，還威嚇是「夫妻義務」，女子擔心孩子被吵醒、又害怕被施暴，才沒有全力反抗。

另，是否有拉好的頭髮、為何造成女子手臂淤青的過程，丈夫是說詞反覆，認定是卸責之詞，且雙方未達成和解，因此依強制性交罪判處丈夫3年刑期徒。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：宜蘭,夫硬上妻,強制性交罪

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