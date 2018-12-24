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日本爆第6起豬瘟案例！愛知縣野豬遭感染死亡「病情擴大中」

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▲▼日本愛知縣出現38年來首起豬瘟案例。（圖／記翻攝自YouTube／CBCニュース）

▲日本愛知縣出現38年來首起豬瘟案例。（圖／記翻攝自YouTube／CBCニュース）

記者錢玉紘／綜合報導

中國出現多起非洲豬瘟疫情，同時在日本也有出現豬瘟病情，日本政府在22日宣布，在愛知縣內發現全國第6起豬瘟案例，是該縣38年來首例，更是岐阜縣以外的地方首次有病例發生，顯示病情還正在擴大當中。台灣的農委會在11月就行文公告，禁止攜帶任何日本豬隻相關產品入境。

這起最新的豬瘟案例發生在愛知縣的犬山，相關人員在一頭野外暴斃的母野豬體內，驗出豬瘟病毒的陽性反應，該豬隻身長大約100公分，屍體在當地時間19日被發現。愛知縣的防疫相關單位表示，已經調查病死豬發現地點半徑10公里內的所有養豬戶，確認並沒有其他豬隻遭到感染，暫時不需要採取移動或隔離等措施。

這個事發地點距離岐阜縣11月發生的一起案例大約7到8公里，愛知縣廳的畜産課長岡地啓之表示，目前很難判定是否為個案，也還有病情散播的可能，已經呼籲縣內的養豬戶進行全面消毒，接下來將會針對全縣的247處農場做檢查。日本官方則已經下令，禁止在愛知縣、名古屋等地區捕捉野生豬隻。

日本豬瘟的病情在今年9月就爆發，累積到目前已有80頭豬受到感染。行政院農業委員會早在11月16日就行文公告，「為防範豬瘟傳入，暫停日本之活豬、豬肉及相關產品輸入我國」。

根據農委會防檢局公布的資料顯示，日本傳出的「豬瘟」(classical swine fever)，是瘟疫病毒屬(Pestivirus)感染，屬於RNA病毒，較近似於「口蹄疫」，有疫苗能控制，台灣從民國96年到現在都沒有發生過。而肆虐中國大陸的則是稱作「非洲豬瘟」(African Swine Fever)，是非洲豬瘟病毒屬(Asfivirus)，屬於DNA病毒。

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關鍵字：豬瘟,日本,愛知縣,岐阜縣,日韓要聞

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