維持63年傳統！美政府關閉照樣緊盯耶誕老人送禮進度

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因擔心政府關閉而不能追蹤耶誕老人的孩子們可以放心了！北美航太防衛司令部宣布，持續63年的「耶誕夜追蹤耶誕老人」傳統不會中斷。「耶誕老人追蹤器」可以透過地圖查看耶誕老人的足跡，包含下一個目的地與預計到達時間，還可統計每年共送出多少禮物，據統計2017年耶誕老人共送出超過72億份禮物。

▲每年都有超過千名志工支援耶誕老人追蹤活動。（圖／達志影像／美聯社）



美國參議院未通過川普主張的50億美元（約新台幣1550億元）美墨邊境圍牆經費草案，聯邦政府部分單位正式關門，且無法預測會關閉多久。據《國會山報》（The Hill）報導，北美航太防衛司令部（ North American Aerospace Defense Command，NORAD）的經費來自國防部，且已收到整年經費，因此就算聯邦政府關閉，北美航太防衛司令部的運作也不會受到影響。

北美航太防衛司令部在推特上表示，已經維持63的追蹤耶誕老人活動將如期在耶誕夜上線，今年獲得約1500名志工的支持，而每年都是依靠這些志工才能讓活動延續至今。這個追蹤器源自1955年，當時一家科羅拉多州的報紙刊出耶誕老人的電話，結果許多小朋友誤打進軍事單位，當時的作戰官蕭普（Harry Shoup）上校命令部下在雷達上標出耶誕老師的位置，並向打來的孩子回報，避免他們在耶誕夜空歡喜一場。