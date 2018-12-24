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卡在容留人數喬不定　大巨蛋復工還有3關要走

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▲▼台北市 大巨蛋 空氣品質 空汙 信義區豪宅 南山人壽大樓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

由於大巨蛋目前仍卡關，台北市長柯文哲擬將都發局長林洲民調離現職，改由台中市祕書長黃景茂接任，林則規劃轉任都更中心董事長；但此安排卻讓林洲民大為不滿，在臉書開砲市府內有「趙友友」。但此事也讓大巨蛋進度再度受到關注，11月時大巨蛋案召開第4次變更設計案審查，但市府與遠雄仍無共識；都發局預計1月3日再召開都審會議，屆時將針對防災的疏散人數跟防災安全模擬、交通規劃兩部分討論。

在11月時的變更設計案審查，因台建中心核定的避難人數為14萬人，因此遠雄提出全區容留應為7萬3566人；但多位都審委員有意見，認為環評已經訂出5萬9833人標準，若遠雄如果要提高到7萬多，應重走環評程序。但遠雄不同意，委託建築師羅興華強調，大巨蛋的全區設計，不同的法令應有不同的計算標準，不接受重做環評，大巨蛋都審大會仍舊無共識。

▲▼大巨蛋外觀。（圖／記者張榮恩攝）

▲大巨蛋目前僅能施作7項涉及公安的項目，但已可見「蛋形」。（圖／記者張榮恩攝）

針對大巨蛋進度，都發局副局長張綱維表示，1月3日會召開都市設計審議委員會，前一次委員會有兩個重點，一個是逃生避難的人數跟模擬，二是交通，巴士的安排等。張表示，下一次都審會將討論防災的疏散人數跟防災的安全模擬，此部分就會涉及到容留的問題，「遠雄就上次開會的內容是要用怎麼樣的範圍多大的範圍來進行模擬，還有人數部分會開會做討論，第二個部分是交通部分。」

至於目前大巨蛋距離復工有多遠？張綱維表示需要經過都市設計審議、環境差異影響評估和建築執照變更設計三關卡，首先要通過都審，也就是目前的進度，接著要進行環評，看大巨蛋有沒有涉及要做環評變更或報備的。

最後第三關就是要到建管處去辦建照變更設計。張綱維表示，其實遠雄已經掛件了，只是前面一定要先經過都審、環評，「兩邊都通過後才能進入實質審查，再發給他變更使用執照，但遠雄在申請變更使用執照前，還需克服技術規格第97條要先解決。」

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,都發局,林洲民,大巨蛋,遠雄

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