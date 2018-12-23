影／林洲民因大巨蛋被「趙友友」趕走？柯文哲：與大巨蛋無關

記者陳家祥／台北報導

由於大巨蛋拖了4年仍沒有進度，外傳台北市長柯文哲為此大為不滿，把都發局長林洲民調離現職改任都更中心董事長，局長職缺由台中市祕書長黃景茂接任。而柯文哲23日下午與林洲民閉門對談，會後林洲民一改先前放砲態度，軟化改稱尊重市長決定，疑似被摸頭；對此，柯文哲晚間受訪表示，1萬2000戶公宅的規劃設計大概初步完成，下階段重點是要施工完成，因此希望找工程管理的人才，而林洲民專長在都市計劃，希望他去都更中心當董事長發揮專長。

面對媒體詢問為何要換掉林洲民？柯文哲笑了笑說，「不要用這個名詞」，接著表示，公宅12000戶規劃設計大概初步已經完成，下階段重點是要施工完成，所以下階段應該要找工程管理的人才，「都市計畫我們是希望他（林洲民）去都更中心當董事長，然後都發局長改成具有工程管理專長的做後續處理。」

至於是否因大巨蛋問題處理不理想才被拔官？柯文哲強調，「跟那無關」，表示大巨蛋案就是怕有這種困擾，因此在2年前就要求都審會議全程錄音錄影，甚至還網路直播、會議記錄都上網，「這確保說大巨蛋後續處理，我們是不可能放水也不可能刁難，因為社會都在看，後來就想說，面對這種複雜的問題乾脆公開透明的手法來解決。」

▲前北市都發局局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲強調，大巨蛋過去4年紛紛擾擾，市府內部也是一樣有的人主張拆有的人主張蓋，以前人家還說我們去密會趙藤雄，「後來為什麼會想說算了？既然開放政府全民參與公開透明是我們的主張，乾脆就把一切都公開透明」，也確保將來不會因為人事的更迭產生什麼放水或刁難的問題；柯說，坦白講，公開透明有時候會讓事情做起來「卡卡的」，但是就長期而言，面對這種複雜的問題，公開透明反而是避免後遺症最好的方法。

至於是否能保證換了林洲民，大巨蛋在未來下個4年任期一定可以完成？柯文哲說，大巨蛋後續問題還蠻多的，比方說條約都還沒去談，單單一個復工要怎麼去做，因為這樣上一次跟蔡總統見面才特別談我們需要中央政府幫忙，「目前大巨蛋的疏散問題，坦白講要在基地內完全解決蠻困難的，這就會用到文化部管轄的土地，如果大家不坐下來互相幫忙，對我來講蠻難解套的。」

媒體追問，這樣的考量似乎換不換局長都不影響？柯文哲說，這沒有關係啊，這次為了公宅的後續的工程去調整人事，「其實我倒覺得這樣，我們會按照我們的需要去調整人事，這本來就蠻正常的沒有什麼特別的地方。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）