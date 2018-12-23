北市機車格4階段「全面收費」　知名商圈陸續跟進

▲台北市政府四階段實施機車格全面收費。（圖／記者陳明仁攝）

政治中心／綜合報導

台北市政府為落實使用者付費原則，日前就預告，北市機車格將比照汽車格全面收費。交通局長陳學台表示，北市現已有9大商圈實施機車收費，未來逐步推動至捷運站周遭，之後再擴展至主要幹道，最後階段至巷弄，落實使用者付費精神。

北市停管處長張滋容表示，將逐步推動機車停車格收費範圍，期望改變民眾運輸習慣；首先，第一階段機車收費以商圈為主，如信義、公館等商圈已收費，未來其他商圈也將陸續跟進，第二階段在捷運站周遭，第三階段以市區主要幹道，最後，第四階段將擴展至巷弄收費；停管處表示，全面收費先從需求量高的地點開始，收費後發現可解決長期遭占用情事，也對當地環境秩序有所改善。

▲台北市信義商圈。（圖／記者屠惠剛攝）

而機車停車格全面收費的政策實施後，恐引發機車族不滿，停管處表示，這是既定方向與目標，會加強與民眾溝通，且不時進行修正調整。目前，北市劃設路邊機車格約有21.3萬格，路外停車場機車格約1.5萬格，收費區域包括台北車站、士林夜市、西門商圈、信義商圈，公館商圈等區，採計次收費，每次收費20元，至於路外停車場則每半小時5元，但最高收費以20元為上限。

▲機車族。（示意圖／記者季相儒攝）

台北市長柯文哲上任後，積極的要提高汽機車停車格的周轉率，因此祭出使用者付費的政策，要提高自駕車的使用成本，並推出1280交通月票，吸引民眾多使用大眾交通運輸工具，不僅能降低空氣汙染，也能減少交通阻塞的問題。

▲台北捷運,通勤族。（圖／記者季相儒攝）