影／機車格全面收費　柯文哲：世界大城市沒有像台北機車這麼多

記者陳家祥／台北報導

台北市政府為落實使用者付費原則，日前就預告，北市機車格將比照汽車格全面收費；交通局長23日宣布，北市現已有9大商圈實施機車收費，未來逐步推動至捷運站周遭，之後再擴展至主要幹道，最後階段至巷弄，落實使用者付費精神。對此，柯文哲表示，「世界上的大城市還是沒有像台北市這麼多機車」，他強調，機車還是一個很普遍的公共運輸，因此要兩線並陳，要讓公共運輸更方便，機車在一個程度上也要開始做管理，這是兩條線一起做。

北市停管處長張滋容表示，將逐步推動機車停車格收費範圍，期望改變民眾運輸習慣；首先，第一階段機車收費以商圈為主，如信義、公館等商圈已收費，未來其他商圈也將陸續跟進，第二階段在捷運站周遭，第三階段以市區主要幹道，最後，第四階段將擴展至巷弄收費；停管處表示，全面收費先從需求量高的地點開始，收費後發現可解決長期遭占用情事，也對當地環境秩序有所改善。

▲台北市政四階段實施機車格全面收費。（圖／資料照）

台北市長柯文哲上任後，積極的要提高汽機車停車格的周轉率，因此祭出使用者付費的政策，要提高自駕車的使用成本。如今把政策瞄準機車族群，加上年初推出1280交通月票，為了進一步提高民眾使用意願，在建構完善大眾運輸系統的「拉力」下，進一步透過收費的「推力」，促進民眾轉搭捷運、公車等。

柯文哲表示，1280月票已經從今年4月推出到現在，結論是這樣，「公共運輸我們會繼續推廣，但是台北市的機車也是需要管理」；至於民眾反彈？柯說，不會一下子全面，一定是從商業區或是比較需要管理的地方開始管理，「我們現在也學會了，政策不要一下子全面推廣，常常就踢到鐵板，所以我們會分區、分級處理。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）