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30年前還沒有健保！他好奇「以前看醫生多貴？」　網：生重病就要賣房子

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▲掛號,批價。（圖／記者張一中攝）

▲30年前還沒有健保！他好奇「以前看醫生多貴？」，網：「生重病就要賣房子。」（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

台灣的醫療體系相當健全，健保制度更是享譽國際，但其實台灣健保1995年才正式上路，至今也才走過僅23個年頭。批踢踢就有一名網友發問說，每次自己有親人生病時，就覺得健保威力強大，「但資料一查發現，原來健保才實施不到30年」、「以前的人看醫生會花很多錢嗎？」引發網友熱議。

原PO在批踢踢八卦板以「以前沒有健保時，看醫生多少錢？」為題發問說，「自己遇上生病、親人生病或生小孩時，發現健保威力強大，尤其在海外待過就知道，根本超高品質低收費。」但他查了資料才發現說，原來健保僅上路不到30年，他就好奇說，「以前的人看醫生會花很多錢嗎？還是有其他保險制度？」

文章立刻引起網友討論，有人說：「以前鄉下有密醫，小病都去看密醫最省」、「生重病都要賣房子看醫生，我爺爺那一代就是生病弄窮的」、「以前洗腎都要賣房才夠錢洗」、「小病還好，大病傾家蕩產」、「剛問老母，至少500以上跑不掉」、「小診所感冒800～1200，有公保能省一半」

▲▼以前沒有健保時，看醫生多少錢。（圖／翻攝自批踢踢）

▲多數人表示，過去沒有全民健保的時代，看醫生花費相當驚人。（圖／翻攝自批踢踢）

還有人說：「我老爸住院，醫藥費2千多，沒有健保要2萬多，感謝健保。」、「之前我爸爸糖尿病住院，10幾天沒健保要快10萬」、「小時候生過重病，吊點滴記得是1000，30年前」、「小時候阿嬤帶我看醫生印象中有給到2千，真的貴爆」、「聽母親說30年前看病，要有勞保醫藥費才會便宜，不然很貴。」

多數人表示，過去沒有全民健保的時代，看醫生花費相當驚人「診所看病一次500元，但當年500跟現在差很多」若開刀或癌症、洗腎等重病，民眾可能就必須賣房、賣車籌錢了，當時多數人生病都會先選擇去藥房抓藥吃，真的沒辦法才會花錢看醫生，可見健保真的造福很多人，「大家要珍惜健保資源啊！」

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關鍵字：健保,全民健保,醫院,看病,看醫生

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