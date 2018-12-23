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台灣自費只要941元　翟神大推「醫療觀光」費用加3倍還是賺

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▲翟神建議台灣可發展醫療觀光，即使收取3倍費用還是很有競爭力。（示意圖／達志影像）

▲「翟神」建議台灣可發展醫療觀光，即使收取3倍費用還是很有競爭力。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

有人說只要出國看一次醫生，就知道台灣看有多好！有網友日前在臉書分享他在日本看牙醫、抽牙神經就狂噴台幣1.1萬，是台灣的3.6倍價錢。和沛科技創辦人翟本喬也在臉書分享，上月幫一位摔車的外國留學生就醫，因為台灣的自費相對國外便宜，深感其實可以發展醫療觀光。

被網稱「翟神」的翟本橋上週在臉書上分享自己曾幫助一個年輕的摔車留學生就醫，但當時適逢選舉，醫療話題敏感，又因高雄準市長韓國瑜喊話要發展高雄的醫療觀光產業，因此不想成為話題人物，或是被有心人誤會是暗示要支持誰。

「翟神」在文章提到，11月中旬時，某天晚上帶著小孩要去家附近的仁愛醫院看病時，正巧碰上一名來自哈薩克的年輕人，因騎腳踏車摔倒送急診後，左手用三角巾吊在脖子上，隔天卻錯過回診時間，而左手掌也已經痛了三天只好再掛急診。過程中「翟神」幫忙翻譯，最後只花了941元治療+看診，還完全沒用到台灣的健保！

翟本橋回憶道，他以前在紐約念書時，有一年除夕下午累到發現血尿，在自己學校NYU醫院的急診室待到半夜才回家，做了X光、斷層檢查，總共花費4600多美元（約台幣14萬元），幸好他的學生健保涵蓋急診所有費用，只有自付額200美元（約台幣6160元），而本校學生註冊費又包了自付額，最後都不用付錢。

相比之下，翟神認為，連馬偕醫院最高級的自費全身健檢，都沒有他在美國只做了兩項檢查來的貴。

台灣的醫療費用的確是世界級的低，而品質是世界級的高，對此他建議，來台灣旅遊觀光客的行程如果可以加一站自費健檢之類的，即使收費再提高一些，還是很有競爭力，並贊成費用全面加倍，對外國人加3倍，中低收入戶則另編社福補助。不過翟神也俏皮的提醒，「遊客千萬不能做胃鏡大腸鏡，不然兩天不能吃台灣美食，對雙方都是損失。」


 

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關鍵字：翟本橋,看醫生,健保,醫療觀光

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