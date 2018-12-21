影／激似田馥甄！他進醫院驚見「絕美女警」秒戀愛　神人開門網讚爆

網搜小組／綜合報導

戀愛了！桃園一名男網友因車禍進入急診室，沒想到竟看到一名顏質驚為天人的女警，頓時讓他心花怒放，也拍下幾張照片與網友分享，引起網友熱烈討論，此時一名神人也直接開門，幫大家解決相思之苦。

▲網友到醫院看到女警，直接戀愛。（圖／翻攝爆廢公社二館）



「這女警讓我想犯罪」該名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文表示，他在醫院的急診室躺著時，意外發現處理事故的女警實在氣質脫俗，讓他開心地說「第一次來醫院是雀躍的」。

▲有神人直接開門。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網友看完紛紛留言，「顏值不錯的女警」、「安捏母湯阿」、「上次我也被一個正妹女警攔查，結果我跟她說妳好漂亮喔她竟然回「那還用說」害我爽整天」、「可惡這在哪間」、「遠看像田馥甄」、「有班表嗎？ 我膝蓋好像受傷了」。

「想知道IG！」面對網友們的跪求，也有神人立即開門，「平鎮分局交通事故有人受傷才會出現」、「要追蹤的低調來就好」、「難道是傳說中的平鎮交通隊正妹Angel?」、「原來追蹤她有一段時間了」。

其實這位女警《ETtoday新聞雲》已多次報導過，她就是被網友稱為「桃園最正馬尾女警」的林筱綺，林筱綺曾透露自己當過兩年的外拍模特兒，因此在穿搭方面有專屬一套。不過令人心碎的是，根據警界友人透露「她早就已經死會」，林筱綺在從警前就跟圈外人士結婚。

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▼網友誇讚，該名女警激似田馥甄。（圖／翻攝爆廢公社二館）