涉案40件遭判11年！受刑人死角「單腳屈膝」上吊　台中女監回應了

▲賴婦在舍房中以衛生衣綁床架上吊輕生。（示意圖／免費圖庫pxhere）

地方中心／台中報導

台中女監10月底驚傳賴姓女受刑人以衛生衣上吊身亡，被發現時還呈現「單腳屈膝」的姿勢，可見死意相當堅決。台中女監典獄長張惠郎表示，賴婦因發燒被隔離到空舍房，且當天其尋短位置偏向死角，戒護人員發現異狀時已經來不及。

據悉，67歲的賴婦因涉嫌仲介多名陸籍女子來台假結婚，涉案逾40件，因此遭判處有期徒刑11年3月，並於2018年4月移往台中女監服刑；期間賴婦還曾多次向輔導員透露，認為判決結果太重，令她難以接受。

10月底時，戒護人員上午巡視舍房，但卻驚見賴婦將衛生衣綁在床架上，以「單腳屈膝」的姿勢上吊輕生，雖然當下立即送醫急救，卻因發現時間太晚，錯失救援時機，賴婦最後搶救無效身亡。事發後，一名自稱是獄中管理員的民眾向媒體爆料，控訴2名戒護人員偷懶未按時巡邏，且賴婦是死亡將近1個小時後才被發現，獄方高層甚至還指示幹部募款協助家屬，意圖掩蓋疏失；但爆料內容全遭獄方否認。

根據《中央社》報導，張惠郎表示，賴婦10月份時因反覆發燒而就醫，醫師診斷後建議應予以隔離，因此才將其換到空舍房，原本預計26日還要回診，孰料25日上午就發生憾事。

張惠郎指出，25日上午9時51分時戒護人員有到張婦舍房巡視，當時只見賴婦背對走廊、望向窗戶並不以為意；10時10分再次巡視時，戒護人員發現賴婦還是維持相同姿勢，於是隔門呼喊但卻未獲回應，開門查看後才發現賴婦已上吊輕生。

張惠郎說，賴婦所站位置偏向視線死角，因此戒護人員才會較晚發現，且事後獄方也依程序送醫搶救，並由檢方會同法醫相驗遺體，家屬對此並無意見，至於相關人員是否有疏失，則交由檢方調查；張惠郎表示，基於人道立場，獄方以女監生活補助婦向家屬提供慰問金，並全力協助處理後事，後續也將針對本案進行檢討，避免類似狀況再生。

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