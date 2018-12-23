十八羅漢山突衝對向！10年前同地撞車活下來　19歲男「車擠球狀」慘死

地方中心／高雄報導

高雄六龜區十八羅漢山前發生一起離奇車禍，一名19歲張姓男子22日清晨6時許開著小貨車，突然衝到對向車道，正面撞擊一輛高雄客運，小貨車當場扭曲成一團擠壓解體，張男被救出時已經沒有生命跡象，送醫仍宣告死亡。巧合的是，死者10年前在同一個路段，發生過嚴重車禍，雖然撿回一命，卻從此走路跛腳，警方在車內看到釣魚工具，詳細死因仍待進一步釐清。

事發當時，小貨車和客運高速對撞後，當場因撞擊力道而扭曲連貨斗都跟車體撞掉落在路旁，貨車駕駛夾在車裡，露出左半身，消防隊員破壞車體，努力拉出駕駛，但張男已失去生命跡象，送醫宣告不治。另外，客運前方玻璃撞毀，所幸車上正要去上課的學生皆無礙，客運駕駛擦傷。

▲死者10年前在同一個路段，發生過嚴重車禍，雖然撿回一命。（圖／記者宋德威翻攝，下同）



年僅19歲的張姓死者，10年前在知名景點十八羅漢山前「同個車禍地點」，被坐親友機車發生嚴重車禍，受到重傷，幸好搶救回來，但日後行動不便，走路跛腳，領有殘障手冊，沒想到同個地點，卻再度遇上意外，逃不過死劫。

親友表示，張男在家裡3子女中排老大，平日在家中開鐵工廠幫打雜工作。警方根據現場狀況查看，發現張姓死者車上有釣魚工具，初步研判張可能半夜去釣魚，清晨返家可能精神不濟，高速駕駛下，發生嚴重意外，目前死者酒測值未出爐，相關事發原因需要進一步釐清。