18歲高職生飆車！時速破百「撞飛同學舅」斷腿慘死　鄰居爆：他很愛飆

記者趙蔡州／綜合報導

彰化芳苑一名40歲許姓男子22日晚間下班，原本剩50公尺就能平安返家，卻被一名剛拿到駕照的18歲陳姓男子撞飛，甩向電線桿撞斷腳當場慘死。警方初估陳男肇事時速應有破百，訊後將他依過失致死罪偵辦；陳男鄰居也出面透露說，陳男平常就愛開快車，幾天前才請警方告誡，沒想到就發生憾事。

監視器清楚拍下意外過程，當時許男在家門外的巷口切入中線準備左轉，下一秒就陳男就駕駛賓士車高速衝了過來，他反應不及連人帶車被撞飛，強大撞擊力讓機車完全解體、零件噴飛四散，他則甩向電線桿撞斷腳當場慘死，現場現場留下長度約80公尺的煞車痕。

▲18歲高職生飆車！時速破百「撞飛同學舅」斷腿慘死，鄰居爆：「他很愛開快車。」（圖／東森新聞）

警方表示，死者許男從芳苑工業區騎車下班，家門就剩不到50公尺距離，沒想到卻被人高速撞死，而且許男還是陳男國小同學的舅舅。陳男供稱說，當時他載了其他3名男性朋友準備去洗車，印象中速約80到100公里左右；但警方根據現場如此長的煞車痕跡來看，初估陳男當時的時速可能有破百公里。

根據了解，陳男鄰居透露說，陳男平常就很愛開快車，經常能看見陳男呼嘯而過，他們都覺得很危險，幾天前才請派出所員警去拜託陳母勸戒兒子不要開快，沒想到3天後就意外撞死人；陳母也無奈說，兒子目前還在讀高職，今年2月才考到駕照，她經常勸誡不要開太快，但是兒子都聽不進去。

▲陳男鄰居透露說，陳男開車時速度都很快，經常能看見陳男呼嘯而過，他們都覺得很危險。（圖／東森新聞）

警方初步調查表示，陳男沒有酒駕情況，但因該路段限速50公里，涉及了超速撞人過失致死，陳男訊後被依過失致死罪送辦，再經檢方相驗許男遺體後，目前被無保請回；監視畫面則發現許男疑有跨雙黃線左轉，因此肇事責任仍須詳細鑑定，許男遺體則轉由家屬善後。