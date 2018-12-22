影／逆向爺爺遭通報失蹤　「爺奶風火輪」飆到內灣被找到　

記者陳凱力／新竹報導

12月14日有駕駛PO一段連續遇到兩個逆向三寶影片到《新竹爆料公社》，而影片中的彩蛋，是一位騎著「爺奶風火輪」的逆向爺爺，「逆向爺爺」在20日卻被家人上網協尋，他的孫女著急的在網路請網友幫忙，最後爺爺在21日在離新竹市區25公里外的內灣被找到，所幸爺爺被找到的時候身體並沒有大礙，精神也不錯。

▲逆向爺爺獨自騎著爺奶風火輪離家後迷路，警方最後在內灣山區找到他。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



「逆向爺爺」的孫女在網路表示，「請幫我轉貼，我阿公，不見了！前幾天，有大大在爆料公社po的逆向爺爺，今天2018/12/20(四)早上八點多，出門後就沒回家了，請大家幫幫忙！阿公活動範圍 (南大路.東門市場.新竹花市 )，已經報警了，有看到阿公請與我聯絡」。

「逆向爺爺」失蹤前幾日才被網友拍到騎著「爺奶風火輪」逆向從地下道上來，想不到沒過幾日，爺爺又獨自騎著「爺奶風火輪」失蹤，爺爺的家人非常擔心，當天晚上就報警失蹤協尋。

警方表示，這位高齡88歲的爺爺自己騎著電動代步車一路從新竹市到內灣，問他走哪條路過來的，爺爺也說不清楚，一天一夜沒回家，警方擔心爺爺會因沒進食體力不支，想不到爺爺竟然說出門的時候有帶了幾根香蕉，這幾餐就靠這幾根香蕉充飢，沒有餓到肚子。警方說，爺爺氣色不錯，這幾日氣溫很低，還好爺爺身上穿的衣服夠禦寒，而且爺爺很厲害，國台日三語精通，雖然快要90歲了，但是活力還非常好。

「逆向爺爺」21日獨自騎到內灣的一個露營區，被露營區的工作人員發現報警，警方經過交叉比對才找到爺爺有可能是被通報失蹤的人口，警方一一和家屬比對爺爺的穿著與特徵，家屬也確認就是自己家的長輩，只是，對於爺爺如何會從新竹市一路騎到內灣山區，家屬也表示相當不解，所幸，爺爺被找到的時候身體、精神狀況都不錯。