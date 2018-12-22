桃園鋼鐵廠轟天氣爆！住戶玻璃震碎　路過民挫翻：我以為要死了！

▲桃園鋼鐵廠爆炸。（圖／翻攝桃園市議員邱佳亮臉書，下同）



社會中心／綜合報導

桃園市新屋區聯成鋼鐵22日上午10點多發生鍋爐爆炸，造成附近2戶民宅玻璃震碎，嚇壞不少居民，一位民眾po照片表示民眾拍下照片PO上網並指出「阿姨家的玻璃全部都被震破，房子像地震搖動一樣」，還有網友剛好路過，以為要沒命了。

桃園市新屋區中華路「聯成鋼鐵」工廠一早發生爆炸，民眾被突如其來的爆炸聲響及震動嚇壞，甚至有人家裡玻璃都被爆炸震碎一地，連距離3公里的觀音區都聽得見巨大震響，嚇得紛紛外出關心怎麼回事「太可怕」、「威力這麼恐怖」、「太恐怖了～時常發生嗎？」、「我以為我要死了！」、「還以為地震這麼大」、「我家就在旁邊！！整個超級大聲的！」、「我家的窗戶震動的很大」。

桃園市消防局第二大隊上午約10點獲報派出3輛消防車、6名消防員趕抵現場，但由於工廠沒有再爆炸，無須處理殘火，已跟廠方確認做善後處理，並回報救災救護指揮中心後收隊，由中心通報勞安檢查單位。

消防局指出，業者向他們解釋，因工作人員因爐渣降溫不足就倒出來，導致高溫爐渣與水接觸時，產生大量水蒸氣，讓爐內壓力過大才發生氣爆；業者並承諾會賠償周圍民宅損失。

桃園市政府勞動檢查處表示，聯成鋼鐵位在經濟部工業區外，由勞動部勞動及職業安全衛生研究所管，目前已轉給勞安所北區中心調查。

桃園市議員邱佳亮也在臉書表示，「早上9點30分新屋聯成鋼鐵發生爆炸，馬上到現場瞭解，所幸無人傷亡。造成附近住家門窗破損，會盡力來協助後續賠償事宜。」