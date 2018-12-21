健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

▲台南市新樓醫院中醫科醫師黃書澐說以中醫輔助癌症治療，緩解癌症術後不適症，改善生活品質，獲患者獻花感謝。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



一名大腸癌第4期癌末陳小姐大腸癌手後，又轉移至肝臟，在癌症診斷後經歷辛苦的治療，但在中醫療法持續陪伴，無論是化療過程的嘔吐食慾不振、或因治療藥物造成手指末梢神經麻痛無法開車、手指色素沉澱，皆透過中醫藥物與針灸獲得緩解，順利完成治療，現在病情穩定持續追蹤診察。

台南市新樓醫院中醫科醫師黃書澐指出近年中醫輔助癌症治療已蔚為風潮，許多大型醫院都增設中醫部；健保局統計資料也顯示出，中醫門診癌症就診人次、人數與費用皆不斷上升，以上升最快的骨、結締組織、皮膚及乳房之惡性腫瘤一類來看，自2000年之8896人次上升至2015之113305人次，達12倍之多。事實上，不僅是台灣，澳大利亞、加拿大、歐洲、紐西蘭、美國等地區的腫瘤患者，在接受現代西方醫學抗癌治療期間，同時使用補充和替代醫療的人口比例，從1970年代的25％，一路上昇到2000年代的49％。

黃書澐醫師說在癌症治療進行中與結束後，加入中醫處置均能顯著改善生活品質。例如化療過程中嘔吐、無食慾、虛弱感等皆能以中醫針灸或藥物方式獲得改善。黃書澐醫師已以中醫療法輔助癌症治療多年，她曾治療1位年輕的十二指腸壺腹癌患者王先生，患者切除十二指腸、膽囊、部分胃與胰臟後，雖手術相當成功，但一直無法恢復進食，一吃就吐，依靠營養針維持已將近3周，因此一般外科建議會診中醫診療，她予以「和胃降逆」之針法治療3次後即恢復進食，順利出院，至今追蹤診療狀況良好。此外，像乳癌患者手術後出現可怕的淋巴水腫，患部緊繃酸重腫脹不適，也可以「溫化水濕」法使用「艾灸」配合復健治療改善。

黃書澐醫師指出在臨床上，中醫治療透過辨證論治的思路，能給予癌症患者適當協助，使其完整做完放射線治療或化學治療、減緩治療中的副作用與後續出現之後遺症，末期癌症的疼痛控制亦是常配合中醫治療的項目。好消息是中醫癌症治療的健保給付，不是只有在一般門診，目前新樓醫院已加入健保專案計畫，癌症患者「住院中」會診中醫亦有健保涵蓋，讓癌症病人治療時的身體疼痛及其他副作用得到緩解，又不增加經濟負擔，真是癌症患者的福音！民眾可善加利用。