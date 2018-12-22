新竹老翁離奇陳屍血泊！大黃狗撲倒砸破茶壺…「碎片插頸」噴血10m慘死

社會中心／新竹報導

新竹峨眉鄉發生一起意外血案，83歲張姓老翁21日清晨5時許起床，一如往常拿著陶瓷茶壺，到附近土地公廟奉茶，未料離奇被瓷壺碎片插中右頸動脈，倒臥血泊慘死。調查監視器影像發現，凶手竟然是老翁的愛犬Kuzo，他一鬆開狗鍊，Kuzo疑似見到主人太熱情，上前撲倒撒嬌，導致他摔倒砸破茶壺，碎片飛濺正好插進脖子，釀成悲劇。

大黃狗Kuzo案發後被栓在家旁，睜著大眼一臉無辜，絲毫不知自己害死了主人。警方調查，張姓老翁夫妻都已年邁8旬，行動不便，兒子們都已經往生，和看護一起住在相信；5、6年前老翁收養了Kuzo，從小養到大，平時都鍊著看家，只有早晚會放風讓狗狗大小便，他每天早上都會帶著狗狗到附近空地散步、遊玩。

▲老翁遭愛犬撲倒，茶壺碎片刺頸動脈慘死。（圖／記者陳凱力翻攝）



不久後，家中女看護起床準備早餐時，赫然發現老翁竟離奇陳屍在屋前庭院，脖子上還插著陶瓷碎片，倒臥血泊中，鮮血甚至流了數公尺遠。檢警相驗，現場沒有其他可疑跡象，調閱監視器發現，事發於清晨5時許，他手持陶瓷茶壺，先解開Kuzo的狗鍊後，準備一起到土地公廟奉茶參拜，結果狗狗先是繞著他轉圈，走到前院時突然熱情大力飛撲。

老翁因手持茶壺重心不穩摔倒，倒地瞬間茶壺破裂，碎片飛濺，竟插中他的右頸動脈，當場血流如注，直到女看護起床才發現他，隨即通知家屬送醫，仍因年事已高、失血過多不治身亡。檢警表示，過程中，老翁一度極力掙扎要爬起來求救，但因傷勢過重，動彈不得倒地斷氣，直到相驗時現場仍留有血漬，經測量發現，老翁距離血流至少3至5公尺遠。

女兒、媳婦和孫輩趕回處理老翁後事，他們向檢警表示，狗狗是老翁從小養到大，約已經6歲，感情深厚，知道Kuzo並非故意害命，不會怪牠，事發後也重新鍊回家，對死因沒有意見，認為「這一切都是命」，怪狗也沒有用。